ФОТОГАЛЕРЕЯ: В Айдуском ветропарке заложили символический краеугольный камень

АО "Eleon" заложило сегодня символический краеугольный камень своего следующего ветрогенератора в Айдуском ветропарке, где уже несколько месяцев ждут продолжения строительства полтора ветряка. Новый ветрогенератор находится в самой высокой точке айдуской территории и по нему будут равняться все остальные ветряки - как уже готовые, так и еще не построенные.
Руководитель развивающего Айдуский ветропарк ТОО "Eleon Green" Андрес Сынаялг положил в символическую металлическую трубу свежий номер газеты "Северное побережье", ее тематическое приложение, посвященное ветропаркам, визитную карточку и пятиевровую купюру, опустил цилиндр в скважину, пробуренную фирмой "Viru Geoloogia" для проведения исследований, и засыпал землей. "Чтобы археологам в будущем было что изучать", - сказал он.
Этой акцией "Eleon" дало символический старт строительству остальных 28 ветрогенераторов, запланированных в Айду. В общей сложности в районе появятся 30 ветрогенераторов; один из них, по сути, готов, у второго установлены башня и на ней генератор, который был поврежден водой из-за остановки строительства.