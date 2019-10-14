ФОТОГАЛЕРЕЯ: В Айдуском ветропарке заложили символический краеугольный камень

АО "Eleon" заложило сегодня символический краеугольный камень своего следующего ветрогенератора в Айдуском ветропарке, где уже несколько месяцев ждут продолжения строительства полтора ветряка. Новый ветрогенератор находится в самой высокой точке айдуской территории и по нему будут равняться все остальные ветряки - как уже готовые, так и еще не построенные.