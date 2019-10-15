В реку Нарва выпустили еще 5000 осетров

Если до сих пор в реку Нарва выпускали главным образом выросших в прудах рыбоводческого хозяйства Хааслава мальков осетра, то на этот раз мальков вырастили в Пылула в подогретой для этого воде тамошнего рыбоводческого хозяйства.
Пылулаское рыбоводческое хозяйство Центра управления гослесами до сих пор занималось разведением и заселением в водоемы главным образом лосося, морской форели и сига.
В июле нынешнего года в список этих ценных пород рыб добавился осетр - Эстонский центр природоохраны, уже шесть лет занимающийся восстановлением популяции этой рыбы в наших водоемах, привез сюда для подращивания десять тысяч выведенных в Германии мальков осетра.
Много мальков доставили для подращивания в рыбоводческое хозяйство в Хааслава, с которым сотрудничают уже несколько лет, и 20000 мальков выпустили сразу в реку Нарва. Теперь подошла очередь и подросших за лето в Пылула рыб.
Для осетра - подогретую воду
- Для нас новым стало то, что осетру нужна более теплая, чем для лосося, вода, то есть воду для его выращивания приходилось подогревать, - сказал руководитель рыбоводческого хозяйства Пылула Куннар Клаас, что в теплой воде рыба растет быстрее.
Более быстрый рост означает также более частую сортировку рыб, чтобы давать рыбам разной величины разный корм. Сортировали нежно и осторожно - ситом, а не механически.
- Для подогрева воды мы использовали теплонасос. Да, это принесло нам дополнительные расходы, но мы хотели контролировать процесс и больше узнать об этом виде. Каждая рыба особенная, нуждается в разных кормах, ведет себя по-разному. Я сравниваю выращивание какого-нибудь вида с тем, как нянчатся с ребенком: нужно сутки напролет быть рядом и смотреть, чего он хочет и как ему было бы лучше.
В дальнейшем в Пылула намерены выращивать осетров в открытых прудах - вода там достаточно теплая и мальки сразу начинают также получать более естественный корм.
- Сейчас мы применяем только искусственный корм, а в прудах давали бы его как прикорм. Тогда осетры раньше столкнутся с условиями, которые ждут их в реке Нарва, будут ближе к природе и быстрее адаптируются. Если вода в прудах станет слишком холодной, то мы сможем вернуться во внутренние условия - у нас имеется возможность комбинировать, - сказал Клаас.
Пруды в Хааслава сохранятся
Ихтиолог Эстонского центра природоохраны, руководящий возрождением популяции осетров, Меэлис Тамбетс посчитал хорошо подросшими выпущенных в пятницу осетров и признал успешной работу Пылулаского рыбоводческого хозяйства.
- В Пылула они постоянно были под контролем, там все время следили за температурой воды и кормовой базой, и выживаемость рыб оказалась значительно выше, - отметил он.
В Хааслава мальки осетра росли в пруду с собственной маленькой экосистемой, и кормовая база зависела от того, сколько там было планктона. Кроме того, капризная погода, влияющая на все это - например, нынешний холодный июль нехорошо повлиял на рыб.
Меэлис Тамбетс.
Матти Кямяря / Põhjarannik
МЕЭЛИС ТАМБЕТС:
Надо создать по возможности сильную популяцию, чтобы больше стало особей, которые в будущем вернутся сюда на нерест.
- Мы обязательно продолжим работу в Хааслава, - сказал Тамбетс. - Во-первых, у пруда, как у естественного ценоза, есть свои преимущества именно с точки зрения последующей адаптации рыб, а во-вторых, мы хотим получить больше опыта в таком разведении рыб.
Еще пять лет
Тамбетс сказал, что в других странах Балтии разведением осетра в прудах не занимаются, поэтому в международной группе сотрудничества за эту область отвечают эстонские ихтиологи.
Центр природоохраны вместе с Пылуласким рыбоводческим хозяйством подали ходатайство в проект "Life", чтобы получать поддержку для связанной с осетром деятельности в течение следующих пяти лет.
- Хотим еще по меньшей мере лет пять регулярно заниматься заселением осетров. Надо создать по возможности сильную популяцию, чтобы больше стало особей, которые в будущем вернутся сюда на нерест. Тогда осетр станет восстанавливаться уже естественным путем и заселять его больше не потребуется, - отметил Меэлис Тамбетс.
В Германии, откуда доставляют мальков осетра в возрасте нескольких дней в том числе в Эстонию, первые выпущенные в реки осетры уже начали туда возвращаться. Но там заселение осетров начали, конечно, раньше. Возвращения осетров в реку Нарва можно ожидать, может быть, лет через шесть-семь.
Проблема сухого русла
О необходимости вновь наполнить водой очень важный для нереста рыб порожистый участок реки Нарва говорится уже много лет.
- Работа в этом направлении ведется, - заверил Тамбетс. - Недавно мы вместе с мэром Нарвы побывали у мэра Ивангорода и он тоже отнесся к этому плану позитивно. Чтобы дошло до дела, необходимы прежде всего политические решения, но приятно было отметить, что эту идею восстановления водопадов воспринимают все ближе. Надеемся, что когда-нибудь это политическое решение будет принято, ведь большие дела требуют много времени. Наше дело - постоянно убеждать и разъяснять.