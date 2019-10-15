В реку Нарва выпустили еще 5000 осетров

Пылулаское рыбоводческое хозяйство Центра управления гослесами до сих пор занималось разведением и заселением в водоемы главным образом лосося, морской форели и сига.

В июле нынешнего года в список этих ценных пород рыб добавился осетр - Эстонский центр природоохраны, уже шесть лет занимающийся восстановлением популяции этой рыбы в наших водоемах, привез сюда для подращивания десять тысяч выведенных в Германии мальков осетра.

Много мальков доставили для подращивания в рыбоводческое хозяйство в Хааслава, с которым сотрудничают уже несколько лет, и 20000 мальков выпустили сразу в реку Нарва. Теперь подошла очередь и подросших за лето в Пылула рыб.

Для осетра - подогретую воду

- Для нас новым стало то, что осетру нужна более теплая, чем для лосося, вода, то есть воду для его выращивания приходилось подогревать, - сказал руководитель рыбоводческого хозяйства Пылула Куннар Клаас, что в теплой воде рыба растет быстрее.

Более быстрый рост означает также более частую сортировку рыб, чтобы давать рыбам разной величины разный корм. Сортировали нежно и осторожно - ситом, а не механически.

- Для подогрева воды мы использовали теплонасос. Да, это принесло нам дополнительные расходы, но мы хотели контролировать процесс и больше узнать об этом виде. Каждая рыба особенная, нуждается в разных кормах, ведет себя по-разному. Я сравниваю выращивание какого-нибудь вида с тем, как нянчатся с ребенком: нужно сутки напролет быть рядом и смотреть, чего он хочет и как ему было бы лучше.

В дальнейшем в Пылула намерены выращивать осетров в открытых прудах - вода там достаточно теплая и мальки сразу начинают также получать более естественный корм.

- Сейчас мы применяем только искусственный корм, а в прудах давали бы его как прикорм. Тогда осетры раньше столкнутся с условиями, которые ждут их в реке Нарва, будут ближе к природе и быстрее адаптируются. Если вода в прудах станет слишком холодной, то мы сможем вернуться во внутренние условия - у нас имеется возможность комбинировать, - сказал Клаас.

Пруды в Хааслава сохранятся

Ихтиолог Эстонского центра природоохраны, руководящий возрождением популяции осетров, Меэлис Тамбетс посчитал хорошо подросшими выпущенных в пятницу осетров и признал успешной работу Пылулаского рыбоводческого хозяйства.

- В Пылула они постоянно были под контролем, там все время следили за температурой воды и кормовой базой, и выживаемость рыб оказалась значительно выше, - отметил он.

В Хааслава мальки осетра росли в пруду с собственной маленькой экосистемой, и кормовая база зависела от того, сколько там было планктона. Кроме того, капризная погода, влияющая на все это - например, нынешний холодный июль нехорошо повлиял на рыб.