Полиция может потребовать возвращения пособия от тойласких и пуртсеских морских спасателей

Департамент полиции и погранохраны (ДППО) может потребовать от тойласких и пуртсеских добровольных спасателей на море возвращения пособия на деятельность, поскольку находит, что эти два объединения нецелесообразно использовали данные средства. Всего в Эстонии более десяти таких подразделений морских спасателей, которым грозит подобное требование о возвращении поддержки.
Когда тойлаские морские спасатели приобрели на полученные от государства 2267 евро металлические шкафы для своего здания в районе Тойлаского порта, то и думать не могли, что это, по мнению ДППО, окажется нецелесообразным использованием денег. "По первоначальной оценке ДППО, указанные в представленном вами отчете расходы не соответствуют целям договора о поддержке", - говорится в присланном объединению письме ДППО, в котором просят объяснить использование денег.
Мыши лакомились спасательными костюмами
Член правления Тойлаского общества спасения на море Меэлис Тинт ответил, что на их взгляд, приобретение шкафов напрямую связано со снаряжением для спасательных работ на море.
"Речь идет о металлических шкафах для раздевалок, установленных в наших помещениях, в которых мы храним наши сухие костюмы и комбинезоны для спасательных работ. С прежних времен у нас накопилось достаточно опыта, который дорого нам обошелся, - за зиму мыши прогрызали дыры или объедали манжеты сухих костюмов. Поскольку спасательного снаряжения у нас достаточно, то следующим важным делом при обеспечении хорошего уровня спасения на море мы считаем сохранение и гарантию надежности работы снаряжения. Мы находим, что целесообразно использовали пособие", - сообщил Тинт в своем ответе ДППО.
По словам Тинта, они каждый год использовали государственное пособие на подобные цели и проблем никогда не возникало. "Похоже, что в самой полицейской системе происходят какие-то разборки и кому-то надо к чему-то прицепиться", - сказал Тинт. Он добавил, что если бы эти деньги истратили на покупку спасательных жилетов или сухих костюмов, то проблем не возникло бы, но они тойласким морским спасателям сейчас не нужны.
МЕЭЛИС ТИНТ:
Похоже, что в самой полицейской системе происходят какие-то разборки и кому-то надо к чему-то прицепиться.
Пуртсеские добровольные спасатели на море приобрели на полученные от государства более чем 2000 евро трейлер для перевозки лодки, рабочие рубахи для спасателей, заказали обслуживание и поверку спасательных жилетов, а также заплатили госпошлину за разрешение на радиосвязь. По оценке ДППО, спасателям нельзя было делать такие траты за счет государственного пособия.
Руководитель пуртсеских спасателей на море Ханнес Пяртна сообщил в своем ответе, что, по их оценке, все приобретения были целесообразными. Он подтвердил "Северному побережью", что и юристу также поручил проверить целесообразность использования пособия - и тот тоже не нашел в этих тратах никакого противоречия договору.
- У нас несколько лет назад был заключен договор о сотрудничестве с ДППО, в котором очень точно указано, на что можно использовать данное пособие. И каждый год, когда приходил договор о новом пособии, в нем просто писали "поддержка деятельности", - отметил Пяртна, добавив, что детали скрыты за цифрами и статьями пунктов договора.
- Каждый, кто раскроет этот договор, например, после работы - а мы выполняем свою работу в свободное время и у нас нет времени сидеть у юристов и перечитывать эти пункты, - вычитает из него, что это является поддержкой деятельности. В соответствии с этим и поступали. Каждое объединение само лучше всего знает, каковы его узкие места, и, разумеется, тратит это пособие на то, что больше всего нужно, - сказал Пяртна.
По его словам, никто не углублялся в то, что годы назад был заключен какой-то договор о сотрудничестве, в котором имеются хитрые тонкости, что на самом деле на эти деньги можно покупать очень конкретные вещи, а в противном случае приобретение не отвечает требованиям. "Это немного похоже на злонамеренный подход", - сказал Пяртна.
В случае пуртсеских спасателей об абсурдности ситуации свидетельствует и то, что если бы они купили ненужные им сейчас спасательные жилеты, которые лежали бы без дела, то все было бы корректно, но поскольку они заказали значительно более дешевое обслуживание и поверку имеющихся жилетов, не предусмотренные договором, то имеет место неверное использование денег. "Как уж бывает с этими госделами. Я представляю себе, что где-то на полицейском складе тоже наверняка лежат кучами разные приобретенные для резерва вещи, которые десять лет никому не выдаются и в конце концов просто утилизируются. Однако юридически все правильно, ведь эти вещи должны были там быть. Видно, в нашем случае они поступают так же", - сказал Пяртна.
ДППО: мы не можем войти в противоречие с законом
Ведущий чиновник охраны порядка бюро готовности и реагирования ДППО Марге Кохтла сказала, что хотя сделанные объединениями расходы связаны с деятельностью по спасению на море, однако назначенное Министерством внутренних дел пособие является целевым и предназначено для приобретения определенного снаряжения. На это пособие можно приобрести водные транспортные средства, снаряжение для малого судна, а также дополнительное спасательное снаряжение и снаряжение безопасности, как то средства личной защиты - сухие костюмы, штормовые костюмы и каски, а также, к примеру, пиротехнику, спасательные сети, медицинское снаряжение и т.д.
- Заключенный между ДППО и добровольными объединениями спасения на море договор, о котором идет речь, не позволяет приобретать вещи, которые приобрели эти объединения. Для различных расходов ДППО определил для объединений другие пособия, которыми можно покрыть эти расходы, - отметила Кохтла. - Кроме того, объединения могли бы до этого внести в договор изменение, и все было бы корректно.
По словам Кохтла, они еще раз просмотрят заключенные с морскими спасателями договоры. "Если договор и приобретенное имущество не согласуются с указанными в договоре условиями, то, к сожалению, мы должны будем потребовать эти деньги обратно. Тут важно подчеркнуть, что объединения должны внимательно прочитать все условия заключенного договора, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций".
По словам Марге Кохтла, ДППО не хочет тянуть с возможным требованием о возвращении пособия и окончательное решение надеются принять к ноябрю.