Полиция может потребовать возвращения пособия от тойласких и пуртсеских морских спасателей

Когда тойлаские морские спасатели приобрели на полученные от государства 2267 евро металлические шкафы для своего здания в районе Тойлаского порта, то и думать не могли, что это, по мнению ДППО, окажется нецелесообразным использованием денег. "По первоначальной оценке ДППО, указанные в представленном вами отчете расходы не соответствуют целям договора о поддержке", - говорится в присланном объединению письме ДППО, в котором просят объяснить использование денег.

Мыши лакомились спасательными костюмами

Член правления Тойлаского общества спасения на море Меэлис Тинт ответил, что на их взгляд, приобретение шкафов напрямую связано со снаряжением для спасательных работ на море.

"Речь идет о металлических шкафах для раздевалок, установленных в наших помещениях, в которых мы храним наши сухие костюмы и комбинезоны для спасательных работ. С прежних времен у нас накопилось достаточно опыта, который дорого нам обошелся, - за зиму мыши прогрызали дыры или объедали манжеты сухих костюмов. Поскольку спасательного снаряжения у нас достаточно, то следующим важным делом при обеспечении хорошего уровня спасения на море мы считаем сохранение и гарантию надежности работы снаряжения. Мы находим, что целесообразно использовали пособие", - сообщил Тинт в своем ответе ДППО.

По словам Тинта, они каждый год использовали государственное пособие на подобные цели и проблем никогда не возникало. "Похоже, что в самой полицейской системе происходят какие-то разборки и кому-то надо к чему-то прицепиться", - сказал Тинт. Он добавил, что если бы эти деньги истратили на покупку спасательных жилетов или сухих костюмов, то проблем не возникло бы, но они тойласким морским спасателям сейчас не нужны.

МЕЭЛИС ТИНТ: Похоже, что в самой полицейской системе происходят какие-то разборки и кому-то надо к чему-то прицепиться.

Пуртсеские добровольные спасатели на море приобрели на полученные от государства более чем 2000 евро трейлер для перевозки лодки, рабочие рубахи для спасателей, заказали обслуживание и поверку спасательных жилетов, а также заплатили госпошлину за разрешение на радиосвязь. По оценке ДППО, спасателям нельзя было делать такие траты за счет государственного пособия.

Руководитель пуртсеских спасателей на море Ханнес Пяртна сообщил в своем ответе, что, по их оценке, все приобретения были целесообразными. Он подтвердил "Северному побережью", что и юристу также поручил проверить целесообразность использования пособия - и тот тоже не нашел в этих тратах никакого противоречия договору.

- У нас несколько лет назад был заключен договор о сотрудничестве с ДППО, в котором очень точно указано, на что можно использовать данное пособие. И каждый год, когда приходил договор о новом пособии, в нем просто писали "поддержка деятельности", - отметил Пяртна, добавив, что детали скрыты за цифрами и статьями пунктов договора.