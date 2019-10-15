ОДИН ВОПРОС: Куда пойдут деньги, которые люди получат на руки в ходе пенсионной реформы?

Нынешнее правительство начало пенсионную реформу, предполагающую, что люди смогут забрать деньги, накопившиеся во второй пенсионной ступени.
Председатель "Isamaa", инициатор пенсионной реформы ХЕЛИР-ВАЛДОР СЕЭДЕР:
- Опросы показывают, что не очень многие люди собираются направить деньги в потребление. Я и не думаю, что люди массово инвестируют в ценные бумаги и информированность людей о рынке акций очень велика.
Наверное, люди вложатся в недвижимость, какую-то часть отдадут на возвращение потребительских кредитов, что во многих случаях разумно, поскольку уменьшит расходы в будущем.
Думаю, что превращение второй ступени в добровольную не окажет огромного влияния на эстонскую экономику и конкурентоспособность предпринимательства. (Postimees.ee)