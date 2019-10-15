Вт, 15.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОДИН ВОПРОС: Куда пойдут деньги, которые люди получат на руки в ходе пенсионной реформы?

Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Нынешнее правительство начало пенсионную реформу, предполагающую, что люди смогут забрать деньги, накопившиеся во второй пенсионной ступени.

Председатель "Isamaa", инициатор пенсионной реформы ХЕЛИР-ВАЛДОР СЕЭДЕР: 

- Опросы показывают, что не очень многие люди собираются направить деньги в потребление. Я и не думаю, что люди массово инвестируют в ценные бумаги и информированность людей о рынке акций очень велика.

Наверное, люди вложатся в недвижимость, какую-то часть отдадут на возвращение потребительских кредитов, что во многих случаях разумно, поскольку уменьшит расходы в будущем. 

Думаю, что превращение второй ступени в добровольную не окажет огромного влияния на эстонскую экономику и конкурентоспособность предпринимательства. (Postimees.ee)

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