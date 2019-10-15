Вт, 15.10.2019
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В Кохтла-Ярвеском спортивном центре - новый руководитель

На открытии сезона в ледовом холле Михаил Кастрицкий говорил, что для успешной работы самого востребованного спортобъекта в городе в ближайшие годы предстоит сделать еще очень много.

ФОТО: Частный архив

Кохтла-Ярвеское горуправление назначило исполняющим обязанности Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаила Кастрицкого, который должен координировать работу всех городских спортсооружений и уже сейчас начать активную подготовку к открытию нового строящегося объекта.

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Михаилу Кастрицкому 38 лет, 20 лет он работал в Кохтла-Ярвеском центре культуры, последние годы - заместителем директора. В интервью "Северному побережью" он рассказал, что предложение возглавить спортцентр стало для него неожиданностью и согласился не сразу. Обдумав, принял вызов - попробовать себя в новом качестве и получить хороший опыт в другой сфере деятельности. До сих пор со спортом его связывало в основном то, что его сын занимается в спортклубе "Эверест". 

Михаил отвечает за работу всех спортивных объектов в городе, включая Ахтмеский спортхолл, бассейн, ледовый холл, новое футбольное поле и строящийся спортцентр.

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