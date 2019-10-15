В Кохтла-Ярвеском спортивном центре - новый руководитель

ДОСТУПНО ДЛЯ

Михаилу Кастрицкому 38 лет, 20 лет он работал в Кохтла-Ярвеском центре культуры, последние годы - заместителем директора. В интервью "Северному побережью" он рассказал, что предложение возглавить спортцентр стало для него неожиданностью и согласился не сразу. Обдумав, принял вызов - попробовать себя в новом качестве и получить хороший опыт в другой сфере деятельности. До сих пор со спортом его связывало в основном то, что его сын занимается в спортклубе "Эверест".