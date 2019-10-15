ПЕРЕДОВИЦА: Запастись впрок

Долго набиравшее обороты ядро ида-вируской программы, то есть поддержка планируемых в уезде промышленных инвестиций, в этом году сдвинулось с мертвой точки. Дотация в общей сумме около четырех миллионов евро распределилась между шестью предприятиями, которые должны в ближайшие годы создать при ее поддержке новые предприятия или расширить существующие, что в конечном итоге должно привести к созданию более двух сотен дополнительных рабочих мест.
Это хороший результат для таких затрат, если учесть, что поступающие в госказну налоги за три-четыре года окупят данную инвестицию. Плюс к тому же косвенные позитивные влияния, как, например, торможение роста безработицы в Ида-Вирумаа, позволяющее государству сэкономить на социальных расходах.
Поддержка промышленных инвестиций оказалась сильным дополнительным аргументом, убеждающим предпринимателей выбирать местом ведения бизнеса именно Ида-Вирумаа. Например, один из основателей известной российской фирмы по производству крафтового пива "Бакунин" Александр Романенко напрямую говорит об этом в опубликованной в сегодняшнем номере "СП" статье, хваля также за всестороннюю помощь людей, занимающихся развитием ида-вирумааских промышленных территорий.
С подсчетом цыплят, то есть с оценкой того, насколько выделенные сейчас деньги принесут желаемый результат в реальности, нужно еще подождать. Но если есть признаки, что такое "удобрение" подействует хорошо, то следовало бы хорошенько запастись им и постараться также устранить бюрократические препятствия, мешающие осуществлению планов.