ПЕРЕДОВИЦА: Запастись впрок

Долго набиравшее обороты ядро ида-вируской программы, то есть поддержка планируемых в уезде промышленных инвестиций, в этом году сдвинулось с мертвой точки. Дотация в общей сумме около четырех миллионов евро распределилась между шестью предприятиями, которые должны в ближайшие годы создать при ее поддержке новые предприятия или расширить существующие, что в конечном итоге должно привести к созданию более двух сотен дополнительных рабочих мест.