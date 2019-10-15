В Пярнумаа подвели черту сезона кроссов на выносливость

Поначалу не планировалось проводить в Эстонии этап чемпионата Европы, но поскольку из-за фатального несчастья на финском этапе соревнование прервали в начальной стадии, то этап решили провести в Эстонии, где начали не совсем с чистого листа. А именно: в учет приняли также показанное в Финляндии время. "Когда я увидел в тот раз черные флаги, то повернул в бокс, чтобы дождаться прояснения ситуации и не пересек финишную черту. В результате потерял минуты, которые пригодились бы теперь в евросерии и улучшили бы мое положение в окончательном зачете", - сказал занявший четвертое место в Европе Танель Раук.

В чемпионатах Эстонии и Балтии Раук, представляющий Йыхвиский мотоклуб, занял первые места. Рихо Кеэрме стал на чемпионате Европы шестым.

В зачете чемпионатов Балтии и Эстонии Рихо Кеэрме занял в классе эндуро второе место. "Мы с четырьмя гонщиками вырвались вперед на старте, но скоро у нас образовалась куча-мала, так что большую часть пайкузеской гонки мы догоняли тех, кто нас объехал", - сказал он.

- К счастью, на втором часу гонки трассу переделали и одно "гиблое место", где грязи было по самый бак, из нее исключили. Преодоление его зависело от удачи, - отметил занявший в классе Е3 на чемпионате Европы второе место Арго Кеэрме.

В классе Е1 Аллар Кеэрме занял третье место на чемпионатах как Балтии, так и Эстонии.

На чемпионате Эстонии Мартин Тоовис закончил сезон третьим в классе quad open, а Йыхвиский мотоклуб стал вторым на чемпионате Балтии в командном зачете.