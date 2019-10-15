Экономический рост поддерживается потреблением

Цифры продаж у эстонских розничных торговцев активно растут, однако промышленная продукция идет на спад уже три месяца подряд. Такая же картина наблюдается в экономике многих других стран.
Опубликованные показатели объемов продаж производственной продукции и розничной торговли красноречиво показывают, насколько в разных направлениях дует ветер для предпринимателей этих двух областей.
Розничная торговля процветает, промышленность чахнет
Если начать с плохих новостей, то в августе объем промышленной продукции уменьшился в годовом сравнении на 2,5%. В случае разового снижения об этом и говорить не стоило бы, однако речь идет уже о третьем месяце подряд, когда объем производства снижается. В то же время розничная торговля никак не может жаловаться на низкий спрос. Даже с учетом влияния инфляции объемы продаж в розничной торговле выросли в августе на 4%, причем хорошие результаты демонстрировались в течение всего предыдущего года.
Такое противоречие хорошо отражает также тренд, все шире завоевывающий позиции в остальной Европе, да и во всем мире: торговля и обслуживание наслаждаются хорошими временами, в то время как проблемы промышленности неуклонно растут. Если в странах еврозоны объемы розничной торговли росли в летние месяцы в среднем на 2%, то объемы производства, напротив, снижались на 2%. Но почему? И что это за товары, которых в магазине продают все больше, в то время как заводы производят все меньше?
Волна необъяснимой неуверенности, похоже, прежде всего накрывает предпринимателей, заставляя их откладывать намеченные инвестиции. В рамках большого нарратива это связывали с эпохой торговых войн, когда защитные пошлины США угрожают после Китая и Европе. В то же время кажется, что это уж слишком, сваливать вину за все это на Трампа.
В Эстонии главным тормозом роста объемов промышленной продукции стала нынче не глобальная торговая война, а резкое сокращение производства электроэнергии из сланца.
Во всяком случае, консервативная осторожность одного предпринимателя действует на десяток других, что в условиях глобальной сети тесных экономических отношений тянет вниз все большую часть промышленности. Так, производство капитальных товаров в еврозоне уже достигло спада в 3-4%. Производство же доходящих до рядового потребителя потребительских товаров растет рука об руку с розничной торговлей в среднем в темпе 2% в месяц.
Объемы производства тянет вниз энергопроизводство
Вернемся в Эстонию. Здесь главным тормозом роста объемов промышленной продукции стала нынче не глобальная торговая война, а резкое сокращение производства электроэнергии из сланца. По сравнению с 2018 годом оно уменьшилось наполовину.
В то же время в перерабатывающей промышленности в большинстве месяцев отмечался даже довольно хороший рост. На основании скорректированных с числом рабочих дней данных, в августе продукция перерабатывающей промышленности увеличилась на целых 4%. Такой же оказалась ситуация в июле - под влиянием энергетического сектора объем производства снизился более чем на 5%, в то время как перерабатывающая промышленность сумела на деле увеличить объемы производства.
Неужели здешняя перерабатывающая промышленность смогла игнорировать глобальные тренды? А именно: объемы производства помогала держать на подъеме в первую очередь большая электронная промышленность. Из значительных областей деятельности стабильно успешно работала также пищевая промышленность.
Относительно других крупных секторов говорить об успехах трудно, и тут наблюдается, скорее, тренд снижения. Наряду с проблемами в мировой торговле недовольство многих промышленных предприятий вызывает спад в секторе недвижимости Северных стран. Например, в летние месяцы заметно уменьшилось производство как продукции из дерева, так и мебели.
Розничная торговля стремительно растет
В розничной торговле большая вода выносила все суда. Учитывающий влияние инфляции индекс объема торговых предприятий рос в летний период в среднем почти на 4% в месяц, а измеряемый в евро доход от продаж - на 5,4%. Почти половину этого роста дал рост оборота у супермаркетов, хотя в летние месяцы люди очень активно покупали также новую бытовую технику, стройматериалы и пр.
В отличие от промышленных предприятий по-прежнему очень велика также уверенность предприятий розничной торговли, демонстрирующая позитивный настрой на ближайшее будущее. Почему бы и нет, ведь столь же оптимистично настроены, судя по индексу потребительской уверенности, и их клиенты.
Тем не менее сегодня никак нельзя говорить о том, что люди стали слишком смело принимать решения о покупках и разбрасываться деньгами. Наряду с ростом оборота предприятий розничной торговли в 5% надо помнить, что средняя брутто-зарплата нынче выросла более чем на 7%.
Такая же картина наблюдается в банковском деле. Хранимые частными лицами на банковских счетах суммы выросли за год примерно на 10% , в то время как рост кредитного портфеля был ниже 7%. Поэтому ставка сбережений эстонцев превышает, очевидно, и нынче среднюю по Евросоюзу, что явно отличает нас от других стран Балтии, а также от нашего собственного прошлого. Экономически более крепкие домохозяйства позволяют Эстонии, в свою очередь, придерживаться более стабильной линии на фоне колебаний мировой экономики.