Экономический рост поддерживается потреблением

Опубликованные показатели объемов продаж производственной продукции и розничной торговли красноречиво показывают, насколько в разных направлениях дует ветер для предпринимателей этих двух областей.

Розничная торговля процветает, промышленность чахнет

Если начать с плохих новостей, то в августе объем промышленной продукции уменьшился в годовом сравнении на 2,5%. В случае разового снижения об этом и говорить не стоило бы, однако речь идет уже о третьем месяце подряд, когда объем производства снижается. В то же время розничная торговля никак не может жаловаться на низкий спрос. Даже с учетом влияния инфляции объемы продаж в розничной торговле выросли в августе на 4%, причем хорошие результаты демонстрировались в течение всего предыдущего года.

Такое противоречие хорошо отражает также тренд, все шире завоевывающий позиции в остальной Европе, да и во всем мире: торговля и обслуживание наслаждаются хорошими временами, в то время как проблемы промышленности неуклонно растут. Если в странах еврозоны объемы розничной торговли росли в летние месяцы в среднем на 2%, то объемы производства, напротив, снижались на 2%. Но почему? И что это за товары, которых в магазине продают все больше, в то время как заводы производят все меньше?

Волна необъяснимой неуверенности, похоже, прежде всего накрывает предпринимателей, заставляя их откладывать намеченные инвестиции. В рамках большого нарратива это связывали с эпохой торговых войн, когда защитные пошлины США угрожают после Китая и Европе. В то же время кажется, что это уж слишком, сваливать вину за все это на Трампа.

В Эстонии главным тормозом роста объемов промышленной продукции стала нынче не глобальная торговая война, а резкое сокращение производства электроэнергии из сланца.

Во всяком случае, консервативная осторожность одного предпринимателя действует на десяток других, что в условиях глобальной сети тесных экономических отношений тянет вниз все большую часть промышленности. Так, производство капитальных товаров в еврозоне уже достигло спада в 3-4%. Производство же доходящих до рядового потребителя потребительских товаров растет рука об руку с розничной торговлей в среднем в темпе 2% в месяц.

Объемы производства тянет вниз энергопроизводство

Вернемся в Эстонию. Здесь главным тормозом роста объемов промышленной продукции стала нынче не глобальная торговая война, а резкое сокращение производства электроэнергии из сланца. По сравнению с 2018 годом оно уменьшилось наполовину.

В то же время в перерабатывающей промышленности в большинстве месяцев отмечался даже довольно хороший рост. На основании скорректированных с числом рабочих дней данных, в августе продукция перерабатывающей промышленности увеличилась на целых 4%. Такой же оказалась ситуация в июле - под влиянием энергетического сектора объем производства снизился более чем на 5%, в то время как перерабатывающая промышленность сумела на деле увеличить объемы производства.