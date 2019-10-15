Анвар Самост: "Новые лица приходят в политику, но не в партии"

Много рассуждалось о том, почему старым и новым партиям с таким трудом удается приводить в политику новых людей. Но речь вообще не заходила о том, что большая часть политической деятельности ускользнула из сферы партий в руки различных активистов и групп давления.

В чем это проявляется? Очень во многом. А в последнее время наиболее бросающимся в глаза примером стала деятельность активистов, радеющих об окружающей среде.

Некоторые группы собираются только для решения какого-то местного вопроса, некоторые существуют более долгое время, а из некоторых сложившихся на почве частного случая групп вырастают постоянно действующие сообщества и некоторые даже частично вливаются в какую-нибудь партию. Целлюлозный завод, хааберстиская ива, "Rail Baltic", песчаные карьеры, строительные проекты и планировки, а с другой стороны - протестующие против изменения климата и защитники прав животных. Многие из этих движений не имеют непосредственных признаков организованной деятельности, а некоторые создали объединения вместе с прилагающейся к ним руководящей структурой.

После последних парламентских выборов возникли частично перекрывающиеся объединения, главной целью которых, похоже, является протест против EKRE и включающего эту партию правительства. Они ассоциируются в какой-то мере со стартап-обществами и их лоббистской деятельностью, обладающими, в свою очередь, некими признаками политической активности.

Где-то остаются еще пропагандисты вегетарианства и другие активисты образов жизни. А также противники прививок и прочие тому подобные. Трудно провести конкретную черту и сказать, что вот до сих действия активистов имеют черты политической деятельности, а от сих - уже нет.

Большая часть политической деятельности ускользнула из сферы партий в руки различных активистов и групп давления.

Самой последовательной и действительно известной внепартийной группой политических активистов является все же целевое учреждение "В защиту семьи и традиций" (SAPTK). Эта организация имеет четкую структуру, последовательна, хорошо финансируется, имеет широкий круг оказывающих поддержку. Она регулярно проводит политические кампании, которые иногда направлены на оказание влияния на результаты выборов, а также сотрудничает с избранными политиками и партиями. Ведет также продуманную информационную и лоббистскую работу. Можно сказать, что порой она более заметна и эффективна, чем иная партия.

От ведущих фигур SAPTK больше всего ждали перехода в политику в рядах какой-нибудь существующей или новой близкой им по мировоззрению партии. Однако они также максимально четко объясняли, почему не делают этого.

Активисты только проиграют в рамках партийной политики.