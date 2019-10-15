Алутагузе остается непобедимым во второй лиге

Все три победы были одержаны в равносильных матчах, в которых Алутагузе удалось в решающий момент повернуть ход игры в свою пользу.

В ходе встречи с командой "Tartu Kalevi Palliklubi" в пятницу вечером в спортзале Ийзакуской гимназии алутагузесцы после двух таймов отставали на четыре очка - 36:40. В этот раз судьба матча решилась в третьей четверти, к концу которой преимущество Алутагузе составляло 13 очков. На этот раз победу одержали со счетом 86:75.

19 очков команде Алутагузе принес Яанус Пярнпуу. Игравший в прошлом году за Эстонский университет естественных наук Аллан-Эрик Элп добавил 18 очков, Маркус Лаанеметс - 15 очков. Лаанеметс также был лучшим в алутагузеской команде в борьбе под щитом (13 подборов) и игроком с наивысшим КПД, поскольку также отдал четыре результативных передачи.