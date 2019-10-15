В квартире обнаружили угарный газ

Собственнику квартиры отдали распоряжение проветрить жилище и при первой возможности приступить к устранению опасности угарного газа. В ходе домашнего консультирования спасатели проверили также другие квартиры по данному адресу, в них СО2 не обнаружили. Выяснилось, что акт очистки дымохода в последний раз был выдан трубочистом в 2017 году.