В квартире обнаружили угарный газ

13 октября в ходе домашнего визита спасатели обнаружили, что в одной из квартир дома с печным отоплением по улице Таммсааре в городе Йыхви есть угарный газ.
Собственнику квартиры отдали распоряжение проветрить жилище и при первой возможности приступить к устранению опасности угарного газа. В ходе домашнего консультирования спасатели проверили также другие квартиры по данному адресу, в них СО2 не обнаружили. Выяснилось, что акт очистки дымохода в последний раз был выдан трубочистом в 2017 году.
Спасательный департамент напоминает, что отопительные системы многоквартирных и рядных домов должен раз в год чистить профессиональный трубочист, который выдает акт выполненных работ. Акт профессионального трубочиста важно сохранить, поскольку он дает собственнику дома уверенность в технической исправности отопительной системы и в случае несчастья позволяет доказать, что отопительная техника обслуживалась, и получить страховое возмещение. Информацию о вызове трубочиста можно запросить по инфотелефону спасательной службы 1524.