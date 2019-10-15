С такими друзьями русских, как центристы, и EKRE не страшен

И что самое смешное, по данным статистического бюро "Norstat", рейтинг центристов не успел обвалиться после этих событий. И тут мне хочется задать вопрос русскоязычному избирателю: долго ли вы будете проглатывать все предвыборные лозунги и издевательства в свой адрес от вашей "предпочитаемой" партии?

А обещали ведь много: повышение пенсии на 100 евро, а также избавление пенсионеров от налогообложения, сокращение очередей к врачам, рост зарплат учителям и спасателям. Из всего обещанного мы не увидели за полгода ровным счетом ничего, но это не страшно - справимся.

Но именно последняя неделя заставила меня задуматься, сколько еще может выдержать избиратель ЦП в свой адрес. Перед выборами я прекрасно помню реакцию на скандальную рекламу "Eesti 200", когда они разделили на автобусной остановке русских и эстонцев. Это было лакмусовой бумажкой для нашего расколотого общества, возмущению людей не было предела.

Яна Тоом сказала тогда, что ее авторы лишены всякой эмпатии, заявив в своем видеообращении, что если бы европейский или американский политик позволил себе такие игры с избирателем, прошедшим через реальный расизм и сегрегацию, он мгновенно стал бы политическим трупом.

Но сегодня госпожа Яна Тоом молчит, когда Урмас Рейтельманн, назвавший всех русскоязычных Эстонии тиблами, получает место в составе делегации ПАСЕ благодаря членам ее партии. Что самое смешное, Мария Юферева-Скуратовски отдала свой голос в поддержку Рейтельманна, объяснив это тем, что он извинился и ничего плохого не имел в виду. Михаил Кылварт также не комментирует эту ситуацию.

Но где ПАСЕ, а где простые жители Эстонии. Куда важнее ситуация, которая касается людей напрямую. Например, вопрос гражданства, который является этакими лыжами, на которых центристы катаются по кругу уже не один десяток лет.

Последняя неделя заставила меня задуматься, сколько еще может выдержать избиратель ЦП в свой адрес.

Совсем недавно социал-демократы предложили законопроект, согласно которому дети неграждан, рожденные в Эстонии, могут получить гражданство без каких-либо экзаменов, тестов и прочих унизительных процессов. Этим законом мы могли бы дать гражданство 8000 детей, проживающим сейчас в Эстонии. Но угадайте что - центристы не поддержали и этого. Даже русскоязычные члены партии (в том числе Мартин Репинский, Мария Юферева-Скуратовски, Михаил Стальнухин и Михаил Корб) не проникаются проблемой русскоязычных неграждан, а что говорить об остальных членах партии.