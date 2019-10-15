Вт, 15.10.2019
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В окрестностях Йыхви началось разведочное бурение
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Керны извлекаются по частям.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Инженерное бюро "Steiger" на прошлой неделе приступило к бурению первой 700-метровой скважины, чтобы узнать, какие полезные ископаемые залегают в земных недрах.

Впервые за 30 лет эстонское государство занялось основательным исследованием земных недр. Созданная в прошлом году Эстонская геологическая служба начала с региона Ида-Вирумаа, где пробурят три скважины глубиной 700 метров: две в разведочном районе Йыхвиской магнитной аномалии, одну в разведочном районе Ульястеской аномалии над полиметаллическим месторождением.

Договор на бурение заключили с инженерным бюро "Steiger" - оно единственное в Эстонии имеет технику, необходимую для бурения таких глубоких скважин.

К более основательным буровым работам приступили на этой неделе, во вторник в первой половине дня достигли глубины 60 метров. Извлекаемые по частям керны отвезут в Арбавереский центр исследования земных недр, где их начнут досконально изучать.

По словам заведующего отделом ресурсов земных недр геологической службы Тийта Каазика, цель - проверить правильность информации, полученной в ходе предыдущих бурений, и получить свежий материал, чтобы проанализировать его современными методами.

По словам Каазика, в районе Йыхвиской магнитной аномалии помимо железа могут иметься и другие металлы; результаты анализов покажут, стоит ли проводить в этом районе детальную разведку.

- Но знание о том, что содержат земные недра в этом районе, это бурение обязательно даст. Знание - это тоже ценность.

Стоимость бурения трех скважин составит чуть менее полумиллиона евро.

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