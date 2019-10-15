В окрестностях Йыхви началось разведочное бурение

Впервые за 30 лет эстонское государство занялось основательным исследованием земных недр. Созданная в прошлом году Эстонская геологическая служба начала с региона Ида-Вирумаа, где пробурят три скважины глубиной 700 метров: две в разведочном районе Йыхвиской магнитной аномалии, одну в разведочном районе Ульястеской аномалии над полиметаллическим месторождением.

Договор на бурение заключили с инженерным бюро "Steiger" - оно единственное в Эстонии имеет технику, необходимую для бурения таких глубоких скважин.

К более основательным буровым работам приступили на этой неделе, во вторник в первой половине дня достигли глубины 60 метров. Извлекаемые по частям керны отвезут в Арбавереский центр исследования земных недр, где их начнут досконально изучать.

По словам заведующего отделом ресурсов земных недр геологической службы Тийта Каазика, цель - проверить правильность информации, полученной в ходе предыдущих бурений, и получить свежий материал, чтобы проанализировать его современными методами.

По словам Каазика, в районе Йыхвиской магнитной аномалии помимо железа могут иметься и другие металлы; результаты анализов покажут, стоит ли проводить в этом районе детальную разведку.

- Но знание о том, что содержат земные недра в этом районе, это бурение обязательно даст. Знание - это тоже ценность.