В Силламяэ началось строительство новой электростанции

Снабжающее свободную зону города Силламяэ теплом и электричеством АО "Silpower" начало строительство первой очереди работающей на измельченной древесине электростанции совместного производства тепла и электроэнергии, что является шагом на пути отказа от сланцевой энергетики.
Относящееся к миру бизнеса семьи Вяхи АО "Silpower" построит работающую на измельченной древесине станцию совместного производства, первая очередь которой в состоянии производить 6 мегаватт электроэнергии и 19 мегаватт тепла.