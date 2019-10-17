Чт, 17.10.2019
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В Силламяэ началось строительство новой электростанции

Построенные более 60 лет назад и работающие на сланце паровые котлы Силламяэской теплоэлектростанции могут через несколько лет выйти на пенсию.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Снабжающее свободную зону города Силламяэ теплом и электричеством АО "Silpower" начало строительство первой очереди работающей на измельченной древесине электростанции совместного производства тепла и электроэнергии, что является шагом на пути отказа от сланцевой энергетики.

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Относящееся к миру бизнеса семьи Вяхи АО "Silpower" построит работающую на измельченной древесине станцию совместного производства, первая очередь которой в состоянии производить 6 мегаватт электроэнергии и 19 мегаватт тепла.

Новая эпоха бессланцевой энергетики в Силламяэ 

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