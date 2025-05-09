Народный бюджет Йыхви Жители проголосовали за освещение виадука

Победителем голосования по народному бюджету Йыхви стало предложение осветить боковые стороны виадука в городе.
По данным волостного управления, в этом году в онлайн-голосовании приняли участие 334 человека, и проект освещения виадука оказался фаворитом среди жителей, набрав 111 голосов. Второе место заняло предложение о строительстве детской игровой площадки в Козе (71 голос), третье место - установка мемориальных скамеек для почетных граждан Йыхви (60 голосов), четвертое место - детская игровая площадка в деревне Котинука (49 голосов), а пятое место - установка табло измерения скорости в Йыхви (43 голоса).