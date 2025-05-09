Народный бюджет Йыхви Жители проголосовали за освещение виадука

По данным волостного управления, в этом году в онлайн-голосовании приняли участие 334 человека, и проект освещения виадука оказался фаворитом среди жителей, набрав 111 голосов. Второе место заняло предложение о строительстве детской игровой площадки в Козе (71 голос), третье место - установка мемориальных скамеек для почетных граждан Йыхви (60 голосов), четвертое место - детская игровая площадка в деревне Котинука (49 голосов), а пятое место - установка табло измерения скорости в Йыхви (43 голоса).

Проект освещения виадука на самом деле обошелся в два раза дороже, чем 25000 евро, заложенные в народный бюджет. Как правило, если идея явно не вписывается в заданные границы бюджета, она не выносится на голосование. Однако на этот раз идея освещения виадука была вынесена на голосование, поскольку комиссия посчитала, что ее можно реализовать в несколько этапов, первоначально осветив половину моста. Частичное освещение виадука должно быть завершено к концу этого года.