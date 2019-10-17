ПЕРЕДОВИЦА: Наркопроблема не исчезла, а изменилась

Общество обвиняющим взглядом смотрело на полицию, которая хоть и формировала отдельные антинаркотические подразделения, однако ее возможности и способности для борьбы с разгулявшимся наркодраконом были весьма ограничены.

Это были времена, когда наркоманов приравнивали по сути к преступникам, ведь для покупки очередной дозы им требовались деньги и они воровали все, что попадалось под руку, ведь уже успели появиться также скупщики и перепродавцы краденого. Тогда казалось, что государство этот бой проиграло, поскольку не было готово к борьбе.

Однако параллельно деятельности полиции все больше стали говорить также о необходимости помогать наркоманам, об их реабилитации и профилактике наркомании. Начали возникать первые гражданские объединения, поддерживавшие наркозависимых, запустили также масштабную инфодеятельность.

В сегодняшнем "Северном побережье" мы спрашиваем, куда из общественного пространства пропали наркоманы, еще лет 10-15 тому назад портившие картину городских улиц. Наверняка многих из них на сегодня уже нет в живых, часть сумели победить этот порок, а действующие наркоманы уже не ведут себя так, как раньше. Большая часть из них получают метадоновое лечение, то есть им предлагают бесплатный "государственный наркотик" в качестве альтернативы нелегально продаваемым на рынке наркотикам, и зависимым для получения дозы приходится идти уже не на кражу, а в специальный центр.