Новый фонтан в Силламяэ хотят достроить раньше срока

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Строит фонтан выигравшее тендер таллиннское ТОО "Enska Ehitus", и по договору строители должны сдать объект к 6 декабря. Но заведующий отделом строительства и благоустройства Силламяэского горуправления Владимир Сокушев, который заглядывает на этот объект почти каждый день, надеется, что случится это быстрее.

- Все работы в графике, остались благоустройство и установка оборудования, поступления которого ждут из Германии, - рассказал он. - Практически за неделю все можно доделать. В социальных сетях некоторые горожане высказывают недовольство - мол, слишком медленно эти работы продвигаются. Но ведь устройство чаши фонтана - это только видимая часть уже выполненных работ и далеко не самый значительный объем. За все эти месяцы проделана большая работа по проведению коммуникаций: к чаше подведено шесть труб, к переливному баку еще восемь. Проложены силовые кабели и кабели управления автоматикой. Сейчас идет подготовка технологического помещения для установки оборудования. Все это работы, которые сложно заметить прохожим, но именно они требуют значительных трудозатрат.