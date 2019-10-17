Чт, 17.10.2019
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Новый фонтан в Силламяэ хотят достроить раньше срока

Безусловно, с новым фонтаном Силламяэ станет еще краше.

ФОТО: Эскиз / Силламяэское горуправление

Строительство новой достопримечательности города свежих морских ветров началось в апреле и скоро будет завершено - в центральной части города на площади перед спортивным комплексом "Калев" появится новый фонтан. Строительство сооружения и благоустройство территории вокруг него обойдутся в 157273 евро, но Силламяэский порт и его терминалы покроют около двух третей расходов, то есть 100000 евро.

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Строит фонтан выигравшее тендер таллиннское ТОО "Enska Ehitus", и по договору строители должны сдать объект к 6 декабря. Но заведующий отделом строительства и благоустройства Силламяэского горуправления Владимир Сокушев, который заглядывает на этот объект почти каждый день, надеется, что случится это быстрее. 

- Все работы в графике, остались благоустройство и установка оборудования, поступления которого ждут из Германии, - рассказал он. - Практически за неделю все можно доделать. В социальных сетях некоторые горожане высказывают недовольство - мол, слишком медленно эти работы продвигаются. Но ведь устройство чаши фонтана - это только видимая часть уже выполненных работ и далеко не самый значительный объем. За все эти месяцы проделана большая работа по проведению коммуникаций: к чаше подведено шесть труб, к переливному баку еще восемь. Проложены силовые кабели и кабели управления автоматикой. Сейчас идет подготовка технологического помещения для установки оборудования. Все это работы, которые сложно заметить прохожим, но именно они требуют значительных трудозатрат.

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