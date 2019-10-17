Новый фонтан в Силламяэ хотят достроить раньше срока

Строительство новой достопримечательности города свежих морских ветров началось в апреле и скоро будет завершено - в центральной части города на площади перед спортивным комплексом "Калев" появится новый фонтан. Строительство сооружения и благоустройство территории вокруг него обойдутся в 157273 евро, но Силламяэский порт и его терминалы покроют около двух третей расходов, то есть 100000 евро.
Строит фонтан выигравшее тендер таллиннское ТОО "Enska Ehitus", и по договору строители должны сдать объект к 6 декабря. Но заведующий отделом строительства и благоустройства Силламяэского горуправления Владимир Сокушев, который заглядывает на этот объект почти каждый день, надеется, что случится это быстрее.