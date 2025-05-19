Нарушившие границу на реке Нарва водители лодок оштрафованы

Пограничники обнаружили 17 мая, что на реке Нарва временную контрольную линию пересекла моторная лодка, на борту которой было два человека. За нарушение водителю лодки назначен штраф в размере 240 евро.

В тот же день пограничники заметили на реке Нарва еще две пересекающие временную контрольную линию моторные лодки, на борту которых находились тоже по два человека. Водитель одной лодки оштрафован за нарушение на 480 евро, другой - на 400 евро.

Пограничники напоминают, что лов рыбы разрешен на реке Нарва на расстоянии до 20 метров и на Нарвском водохраниоище - на расстоянии до 50 м от внешней границы.