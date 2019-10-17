Анекдотическая карусель, или Целебные свойства юмора

В творческой биографии Николая Павленко много разных страниц - он трудился в разных печатных изданиях, включая "Северное побережье", работал гидом, а с 80-х годов прошлого века активно занимается переводами с эстонского языка на русский, причем не только прозы, но и стихов. Завсегдатаи читального зала уже неоднократно встречались с Николаем Павленко в библиотеке и убедились, что он - хороший рассказчик, в голове у которого всегда найдется забавная жизненная история, способная заставить улыбнуться, разрядить обстановку или привлечь внимание аудитории.