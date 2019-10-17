Анекдотическая карусель, или Целебные свойства юмора

В пятницу, 18 октября в 16.00 в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки - тематический вечер "Целебные свойства юмора", который подготовил ида-вируский журналист, переводчик и автор нескольких книг Николай Павленко. Вход - свободный.
В творческой биографии Николая Павленко много разных страниц - он трудился в разных печатных изданиях, включая "Северное побережье", работал гидом, а с 80-х годов прошлого века активно занимается переводами с эстонского языка на русский, причем не только прозы, но и стихов. Завсегдатаи читального зала уже неоднократно встречались с Николаем Павленко в библиотеке и убедились, что он - хороший рассказчик, в голове у которого всегда найдется забавная жизненная история, способная заставить улыбнуться, разрядить обстановку или привлечь внимание аудитории.
Коллеги не могут представить этого человека без анекдотов - у него всегда найдется подходящий к ситуации. Этот редкий дар он тоже использовал профессионально - выпустил двуязычный юмористический сборник "ANKA" ("АНекдотическая Карусель"). Вышло три номера издания, и на предстоящем вечере состоится его презентация.
Конечно же, Николай повеселит публику новыми анекдотами и юморесками - они прозвучат на двух языках. Состоится юмористическая викторина и прозвучат записи веселых произведений в исполнении популярных вокально-инструментальных ансамблей Эстонии.