Чт, 17.10.2019
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Канцлер права рекомендует изменить изложение предписания

Юлле Мадизе.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Канцлер права Юлле Мадизе прислала Люганузеской волости меморандум, в котором рекомендует изменить волостное предписание о местном обращении и отводе сточной воды, поскольку из него можно понять, будто при отсутствии централизованного водоснабжения и канализации загрязненную воду очищать не нужно.

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Основанием для письма канцлера права стала поступившая от жителя Люганузеской волости докладная записка, в которой просили оценить принятое в апреле этого года Люганузеским волостным собранием постановление, которым ввели в действие предписание о местном обращении и отводе сточной воды. По словам заявителя, один пункт этого предписания можно понять так, что если центральное водоснабжение и канализация не построены и подключение к ним невозможно, то сточную воду очищать не нужно, и, по оценке заявителя, Люганузеская волость именно так и толкует предписание.

Пункт, о котором идет речь, говорит, что владелец или собственник расположенного в зоне сбора сточной воды места потребления, чья местная система обращения не отвечает требованиям, должен подключиться к центральному водопроводу и канализации к сроку, указанному в программе их развития, если построены пункт подключения, а также система центрального водоснабжения и канализации.

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