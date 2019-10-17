Канцлер права рекомендует изменить изложение предписания

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Основанием для письма канцлера права стала поступившая от жителя Люганузеской волости докладная записка, в которой просили оценить принятое в апреле этого года Люганузеским волостным собранием постановление, которым ввели в действие предписание о местном обращении и отводе сточной воды. По словам заявителя, один пункт этого предписания можно понять так, что если центральное водоснабжение и канализация не построены и подключение к ним невозможно, то сточную воду очищать не нужно, и, по оценке заявителя, Люганузеская волость именно так и толкует предписание.