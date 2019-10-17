ОДИН ВОПРОС: Почему кризис сланцевой энергетики наступил для политиков неожиданно?

- В действительности процессами такого типа надо управлять в социальном смысле, чтобы не возникало такой ситуации, какая складывалась здесь у нас, когда в один прекрасный момент вдруг обнаруживали: ой-ой, видишь, производить нельзя, поскольку цена СО2 высокая, и теперь придется сокращать работников. Тогда министры несутся туда, делают удивленные лица, мол, господи, что же теперь случилось, чем мы можем помочь. На самом деле уже десятки лет тому назад было известно, что дела пойдут таким образом и нам необходима долгосрочная стратегическая картина того, как постепенно достичь своих целей по окружающей среде.