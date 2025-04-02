Председатель популярнейшей партии Эстонии "Isamaa" Урмас Рейнсалу, кто станет тремя крупнейшими магнитами для голосов вашей партии на местных выборах в третьем по величине городе Эстонии - Нарве, которые пройдут через шесть месяцев? Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, кто принесет голоса руководимой вами Партии реформ в Кохтла-Ярве, тоже являющемся одним из крупнейших городов Эстонии?
Эрик Гамзеев: Отвергнутые парламентскими партиями города Ида-Вирумаа
Подобные вопросы можно задать также руководителям нескольких других парламентских партий - и хороших ответов от них не будет. Только председатель Центристской партии Михаил Кылварт сможет достать из заднего кармана списки тех, кого можно отправить на предвыборную схватку в Ида-Вирумаа. Но ведь для Центристской партии ида-вируские города Силламяэ и Кохтла-Ярве, а также Люганузеская волость по-прежнему остаются немногими здешними оплотами их власти.
Мартовский опрос социологической службы "Turu-uuringud" показал, что поддержка Центристской партии в Ида-Вирумаа выросла почти до уровня ее лучших времен, то есть превысила 50%. Лишение граждан России права голоса на выборах позволяет Центристской партии принести со склада русскую карту и до отказа нажать на педаль, провозгласив, что она - единственная партия, защищающая интересы русских в Эстонии.
В связанном со всем этим большом запале может случиться всякое. В этот понедельник Кохтла-Ярвеское горуправление созвало пресс-конференцию, на которой вице-мэр города центристка Алевтина Ермакова рассказала о том, с каким воодушевлением горуправление занимается организацией перехода на эстоноязычное обучение. В то же время вице-председатель горсобрания, председатель Кохтла-Ярвеского региона Центристской партии Сергей Лопин сделал в социальных сетях от имени правления пост с сообщением о том, что одним из вызовов для города Кохтла-Ярве на предстоящих выборах станет сохранение русскоязычного образования.
Когда такое противоречивое заявление вызвало замешательство, тот кусочек фразы быстренько стерли. Однако не больно-то верится, что это был лишь несчастный случай на производстве. Сохранение русскоязычного образования становилось на нескольких местных выборах в городах Ида-Вирумаа лозунгом Центристской партии, помогавшим собирать голоса.
Этим приемом можно было бы по-прежнему ловить голоса в свои сети. Несмотря на то, что 93 депутата Рийгикогу проголосовали за то, чтобы граждане России, образующие в Ида-Вирумаа весомую часть электората, не смогли больше участвовать в местных выборах. Напомним, что на тех последних выборах, когда голосовали только граждане Эстонии, самые богатые урожаи в Ида-Вирумаа собрали Центристская партия, находящийся под стражей Айво Петерсон и независимый кандидат Михаил Стальнухин.
Местные выборы отличаются, правда, своей системой голосования и сущностью, однако результаты выборов как Рийгикогу, так и Европарламента отражают все-таки настрой ида-вирумааских избирателей.
"Те парламентские партии, которые пренебрегали ида-вирускими самоуправлениями на предыдущих выборах, должны начать действовать".Эрик Гамзеев, главный редактор
Нет смысла строить более точные прогнозы результатов выборов городских и волостных собраний, пока не будет ясно, какие партии или избирательные союзы в каких самоуправлениях выйдут на старт и кого из местных известных людей они сумеют включить в свои списки. На местных выборах избиратели голосуют в Ида-Вирумаа в первую очередь за конкретного человека.
Избирательная активность в Ида-Вирумаа может еще больше снизиться, если разочарованные лишением граждан России права голоса избиратели с эстонским паспортом тоже не придут на выборы. В то же время может случиться и противоположное, если найдутся те, кто сделает вопрос защиты интересов русских избирателей отдельной темой, отыщет в каждом городе несколько харизматичных кандидатов и сколотит хорошую компанию. В таком случае успеха может добиться избирательный союз или партия, которые настроены не очень дружелюбно ко всему эстонскому. Жизнь людей в городах Ида-Вирумаа они, противопоставляя себя остальной Эстонии, не улучшат, как не удалось это сделать в течение примерно четверти века здешним центристам. Однако их разовый успех на выборах возможен.
Чтобы такого не случилось, имеется одно действенное средство. Те парламентские партии, которые пренебрегали ида-вирускими самоуправлениями на предыдущих выборах, должны начать действовать. До сих пор они придерживались такого взгляда, что поскольку в городах Ида-Вирумаа много голосов они все равно не соберут, то и смысла нет напрягаться.
Изменение круга избирателей должно увеличить долю их сторонников. Однако эти голоса не придут сами по себе. Некоторые большие партии вообще не участвовали в местных выборах в некоторых городах Ида-Вирумаа. Или же просто приходили пошутить, составив короткие списки, способность большинства кандидатов в которых получить голоса близка к нулю.
На словах руководители партий говорят о том, насколько важна вся Эстония. Однако и на местных выборах для некоторых важен прежде всего Таллинн, на который направляют внимание и почти все деньги предвыборной кампании. Будто до городов Ида-Вирумаа им вообще дела нет.
Если на домашней странице "Isamaa" в качестве контактных лиц во всех регионах указаны имена конкретных людей, то в Нарвском регионе сообщается лишь общий электронный адрес партии. Не приходится удивляться, что при таком отношении и бездеятельности местные более активные люди предпочитают объединяться, скорее, в избирательные союзы.
Выборы, конечно, важны. Но столь же необходимо, особенно в Ида-Вирумаа, чтобы парламентские партии имели активных членов в крупных городах и волостях, которые, так сказать, на низовом уровне объясняли бы коллегам, соседям или партнерам по тренировкам, почему их политические партии в стране проводят такую ââполитику и как она влияет на жизнь людей.
Это поможет уменьшить отчуждение и приблизить образ мышления людей Ида-Вирумаа к образу мышления людей в остальной Эстонии. В противном случае так и будет беспомощно звучать, как эстонские парламентские партии констатируют, что у них нет своих людей в крупнейших городах Ида-Вирумаа.