Эрик Гамзеев: Отвергнутые парламентскими партиями города Ида-Вирумаа

Чтобы такого не случилось, имеется одно действенное средство. Те парламентские партии, которые пренебрегали ида-вирускими самоуправлениями на предыдущих выборах, должны начать действовать. До сих пор они придерживались такого взгляда, что поскольку в городах Ида-Вирумаа много голосов они все равно не соберут, то и смысла нет напрягаться.

Изменение круга избирателей должно увеличить долю их сторонников. Однако эти голоса не придут сами по себе. Некоторые большие партии вообще не участвовали в местных выборах в некоторых городах Ида-Вирумаа. Или же просто приходили пошутить, составив короткие списки, способность большинства кандидатов в которых получить голоса близка к нулю.

На словах руководители партий говорят о том, насколько важна вся Эстония. Однако и на местных выборах для некоторых важен прежде всего Таллинн, на который направляют внимание и почти все деньги предвыборной кампании. Будто до городов Ида-Вирумаа им вообще дела нет.

Если на домашней странице "Isamaa" в качестве контактных лиц во всех регионах указаны имена конкретных людей, то в Нарвском регионе сообщается лишь общий электронный адрес партии. Не приходится удивляться, что при таком отношении и бездеятельности местные более активные люди предпочитают объединяться, скорее, в избирательные союзы.

Выборы, конечно, важны. Но столь же необходимо, особенно в Ида-Вирумаа, чтобы парламентские партии имели активных членов в крупных городах и волостях, которые, так сказать, на низовом уровне объясняли бы коллегам, соседям или партнерам по тренировкам, почему их политические партии в стране проводят такую ââполитику и как она влияет на жизнь людей.

Это поможет уменьшить отчуждение и приблизить образ мышления людей Ида-Вирумаа к образу мышления людей в остальной Эстонии. В противном случае так и будет беспомощно звучать, как эстонские парламентские партии констатируют, что у них нет своих людей в крупнейших городах Ида-Вирумаа.