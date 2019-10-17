Предприниматели задумались о производстве в Нарве возобновляемой энергии

Нарвский парк солнечных панелей "VKG" планирует разместить на улице Тийги, на пустыре по соседству с промзоной Кулгу, и данная земля принадлежит Фонду развития промзон Ида-Вирумаа. С одной стороны этот пустырь граничит с кордоном погранохраны, с другой стороны - берег затопленного карьера Кадастику.

В "VKG" предварительно говорят о приблизительно 8000 панелей, и мощность их солнечной станции в Нарве может составить 2,55 мегаватта.

- На данном этапе мы ведем предварительные расчеты для получения оценки перспективности данного проекта, - рассказывает пресс-представитель концерна "VKG" Ирина Боенко. - Основным вопросом является факт отсутствия четких механизмов и методов поддержки такого рода инициатив. Поэтому мы сейчас сосредоточены прежде всего на анализе того, будет ли данный проект экономически эффективен без данных механизмов поддержки. Более подробной информацией мы будем готовы поделиться после получения результатов предварительного экономического и технического анализа.

Боенко добавила, что если проект получит положительное инвестиционное решение, то его реализацией "VKG" займется в 2020 году.

Своей исследовательской работой на предмет возможностей производства в Нарве зеленой энергии занимается и владелец названного промпарка Кулгу - Фонд развития промзон Ида-Вирумаа. Это учреждение начало консультации с Нарвской горуправой насчет возможности размещения, например, ветряков на тех же участках по улице Тийги.

Член правления Фонда развития промзон Ида-Вирумаа Теэт Куусмик тоже, как и в офисе "VKG", сказал "Северному побережью", что говорить о чем-то конкретно слишком рано и что они стараются просто понять текущую ситуацию и перспективы.

- У нас есть производственная земля - и что там насчет производства альтернативной энергии, что позволяет делать действующая детальная планировка, надо ли что-то дополнительно проектировать? То есть мы пытаемся для начала понять, какие нужны административные действия, - объяснил Куусмик, что никаких конкретных действий на местности в плане пока нет.

В то же время Куусмик заверил, что их вероятный план поставить ветряки на улице Тийги никак не противоречит плану "VKG" разместить на том же участке 8000 солнечных панелей: "Земля ведь в нашей собственности". Так что выбор в конечном итоге за собственником.

- Нам надо понять, какие разные альтернативы к каким дополнительным действиям приводят. Стараемся понять, что надо, чтобы в Нарве такие вещи делать, - Куусмик подчеркнул, что в Нарве прежде подобные проекты не реализовывались и поэтому отношение местного самоуправления важно выяснить.