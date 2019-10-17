Нарвским депутатам купили, но пока не выдали компьютеры

В марте 2019 года канцелярия Нарвской горуправы объявила тендер на приобретение 33 планшетных компьютеров для Нарвского горсобрания. Действительно хорошую оптовую цену - 13695 евро (415 евро за штуку) - предложило ТОО "Galador Grupp", зарегистрированное в Таллинне.

По итогу тендера в мае "Galador Grupp" продало Нарве 33 устройства "Acer Switch 3 SW3l2" - это даже не классический планшетный компьютер, а практически ноутбук со съемным 12-дюймовым экраном и клавиатурой, который "идеально подходит для развлечений, творчества и повседневных задач", как сказано на веб-сайте производителя.

В том же мае состоялась передача приобретенных компьютеров в канцелярию Нарвского горсобрания.

С тех пор прошло несколько заседаний горсобрания, но на столах депутатов персональных электронных помощников так и не появилось. Это из-за того, что горуправе пришлось дополнительно докупать 33 считывателя ИД-карт, и их еще только предстоит передать горсобранию. Приобретение 33 USB-считывателей обошлось канцелярии горуправы дополнительно в 359 евро, или почти 11 евро за штуку.

Заведующая канцелярией Нарвского городского собрания Юлия Лашина в комментарии "Северному побережью" объяснила, почему приобретенные весной компьютеры депутаты пока так и не увидели. Дело не только в нехватке считывателей ИД-карт, но также в необходимости провести обучения: "Сначала в этом месяце проходят обучение работники канцелярии, а тогда потом уже будем обучать депутатов".

- По плану хотим начать в ноябре, - обрисовала Лашина ход компьютеризации.

Требующая спецобучения специфика заключается в том, что компьютеры приобретены для работы канцелярии и депутатов в виртуальной системе заседаний и документооборота местных самоуправлений VOLIS. Эта защищенная веб-среда, развиваемая при поддержке Министерства финансов и союзов самоуправлений, позволяет просматривать и изменять проекты документов, а также проводить голосования, при желании выводя ход процесса на экран и даже осуществляя видеотрансляцию заседания в интернете, что Нарва тоже планирует со временем взять на вооружение.

По словам Лашиной, городские компьютеры выдаваться депутатам на руки или домой не будут, а будут находиться в зале Нарвского горсобрания во время заседаний.

- Делаем это, чтобы больше не множить огромное количество бумаг - документов и проектов, - комментирует завканцелярией. - Будем экономить на бумаге и беречь природу.