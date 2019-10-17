Презентация нового романа "Уран" о секретном заводе в Силламяэ

1953 год, советская Эстония. Секретный комбинат №7 обеспечивает бесперебойную доставку урана для реализации советского атомного проекта. Директор Гаков узнает о готовящейся на производстве диверсии. Одновременно в городке начинают происходить загадочные убийства. Страна вступает в эпоху перемен - смерть Сталина меняет устройство жизни.

Роман основан на воспоминаниях жителей закрытого города Силламяэ, документальных материалах, донесениях из недавно рассекреченных архивов ЦРУ. В тексте приводятся оригиналы некоторых документов.

Ольга Погодина-Кузмина - писатель, драматург, сценарист. Автор трилогии "Адамово яблоко", "Власть мертвых" и "Сумерки волков". Постановки по ее пьесам идут в театрах, по сценариям сняты фильмы "Герой", "Две женщины", "Облепиховое лето" и другие. Лауреат многочисленных премий в области драматургии и сценарного искусства.