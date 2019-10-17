Пт, 18.10.2019
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Презентация нового романа "Уран" о секретном заводе в Силламяэ

Ольга Погодина-Кузмина родом из города, о котором написала роман.

ФОТО: Ирина Кивисельг / Põhjarannik

В Силламяэской центральной библиотеке 26 октября в 14.00 состоится презентация книги Ольги Погодиной-Кузминой "Уран". Вход - свободный.

1953 год, советская Эстония. Секретный комбинат №7 обеспечивает бесперебойную доставку урана для реализации советского атомного проекта. Директор Гаков узнает о готовящейся на производстве диверсии. Одновременно в городке начинают происходить загадочные убийства. Страна вступает в эпоху перемен - смерть Сталина меняет устройство жизни.

Роман основан на воспоминаниях жителей закрытого города Силламяэ, документальных материалах, донесениях из недавно рассекреченных архивов ЦРУ. В тексте приводятся оригиналы некоторых документов.

Ольга Погодина-Кузмина - писатель, драматург, сценарист. Автор трилогии "Адамово яблоко", "Власть мертвых" и "Сумерки волков". Постановки по ее пьесам идут в театрах, по сценариям сняты фильмы "Герой", "Две женщины", "Облепиховое лето" и другие. Лауреат многочисленных премий в области драматургии и сценарного искусства.

С городом свежих морских ветров ее многое связывает - она провела здесь детство и до сих пор любит тут отдыхать после шумного и суетливого Санкт-Петербурга, пишет книги и сценарии. Неоднократно встречалась с читателями в Силламяэской городской библиотеке, устраивала показы новых фильмов, в съемках которых участвовала, - это ее подарок горожанам.

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