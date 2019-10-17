Фестиваль двойняшек отметит пятилетие

Организатор Татьяна Левина сказала, что в прошлом фестивале участвовали 11 пар, нынче зарегистрировались более 15 пар, которые приедут из разных частей Кохтла-Ярве, Кивиыли и Иллука.

Откроет мероприятие традиционный парад участников фестиваля, музыкально-игровые конкурсы для близнецов и их родителей, в ходе которых определят самых танцующих, спортивных и творческих участников. Как всегда, украсят праздник танцы и песни кружковцев.

Интерес к "парным" детям и взрослым всегда велик, и часто говорят, что если родились двойняшки - это подарок судьбы. Так ли это, смогут рассказать участники предстоящей программы или их близкие - в гости ждут всех. В шоу примут участие новички - рождаются и подрастают новые пары, пригласили и тех, кто уже приезжал на этот веселый праздник.