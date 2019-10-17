Фестиваль двойняшек отметит пятилетие

В воскресенье, 20 октября в 13.00 в Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников состоится шоу "Похожие непохожести" - под таким названием пройдет фестиваль, главными героями которого станут близнецы и двойняшки. Вход свободный.
Организатор Татьяна Левина сказала, что в прошлом фестивале участвовали 11 пар, нынче зарегистрировались более 15 пар, которые приедут из разных частей Кохтла-Ярве, Кивиыли и Иллука.
Откроет мероприятие традиционный парад участников фестиваля, музыкально-игровые конкурсы для близнецов и их родителей, в ходе которых определят самых танцующих, спортивных и творческих участников. Как всегда, украсят праздник танцы и песни кружковцев.
Интерес к "парным" детям и взрослым всегда велик, и часто говорят, что если родились двойняшки - это подарок судьбы. Так ли это, смогут рассказать участники предстоящей программы или их близкие - в гости ждут всех. В шоу примут участие новички - рождаются и подрастают новые пары, пригласили и тех, кто уже приезжал на этот веселый праздник.
- Иногда между встречами на фестивале проходит несколько лет, тогда особенно интересно сравнить, как выросли и кем стали наши "удвоенные" мальчики и девочки, - подчеркивает Татьяна. - Этот осенний праздник, который проходит в дни школьных каникул, любят счастливые семьи, в которых растут такие пары, - многие знакомятся друг с другом, обсуждают волнующие вопросы, делятся опытом. Знаю, что некоторые начинают дружить. Именно поэтому мы продолжаем традицию и постараемся в воскресенье красиво отметить круглую дату этого семейного праздника.