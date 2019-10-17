Преследовавшего бывшую супругу отправили в тюрьму

Для Максима (33) установили запрет на приближение в январе этого года, когда его признали виновным в угрозе убийством своей бывшей жене. В декабре прошлого года в половине четвертого утра он явился к дверям квартиры экс-супруги, стучал и звонил по домофону, а затем позвонил ей по телефону и заявил, что все равно дождется ее и прибьет.

За это мужчине назначили восемь месяцев заключения, которые заменили общественно полезными работами. Одновременно для Максима установили запрет на приближение и общение. Однако мужчина его не соблюдал, выслеживал женщину у ее дома и звонил ей. Один раз ему удалось вслед за женщиной зайти в подъезд, там он стал душить ее. В июле этого года, когда женщина была на работе, он велел детям открыть дверь квартиры, представившись полицейским. Затем он позвонил в полицию и сообщил, что дети брошены и предоставлены самим себе. Полиция проверила ситуацию и никакого нарушения закона не обнаружила.