Ида-Вирумаа нуждается в своей высшей гуманитарной школе

Впрочем, хватит о моде - давайте сосредоточимся на более важном. Весной я участвовал в разработке рекламной кампании Нарвского колледжа Тартуского университета "Больше чем университет". Говорят, что она оказалась успешной, и сейчас здание колледжа должно быть битком набито новоиспеченными студентами. Как известно, у колледжа имеются три главные целевые группы: местная молодежь, получающие высшее образование люди постарше и повышающие свою квалификацию.

Главная вотчина колледжа - Ида-Вирумаа. Не отважусь дать голову на отсечение, но более-менее так же должно обстоять дело с Вирумааским колледжем Таллиннского технического университета. Так или иначе, оба филиала высших школ мы можем рассматривать как регионально-политическую меру.

Но если мы присмотримся к предлагаемым учебными заведениями специальностям, то заметим их безнадежную однобокость, уклон в сторону практических технических областей. В Нарве, правда, наряду с инфотехнологией и предпринимательством имеются языковое и педагогическое направления.

Хорошо, Ида-Вирумаа исторически является промышленным уездом с собственной рабочей аристократией, поэтому всячески естественным кажется обучать на месте специалистов для постоянного снабжения свежими кадрами основных направлений здешней экономики.

Однако, как показывают последние годы, образ нашего уезда в глазах среднего эстонца изменяли не молодые инженеры-инфотехнологи-педагоги, а гуманитарии и люди культуры. Часть из них - выходцы из здешних мест, как то Иван Сергеев, Ивар Мурд или Рауль Саареметс, а другие - настоящие "варяги" во главе с Хелен Сильдна. То, что двигателем развития в постиндустриальную эпоху какого-нибудь промышленного региона становится именно культура, является уже доказанным во всем мире фактом.

Какого черта делать молодежи с гуманитарными интересами в Ида-Вирумаа после окончания средней школы или школы по интересам?

Теперь вопрос: какого черта делать молодежи с гуманитарными интересами в Ида-Вирумаа после окончания средней школы или школы по интересам? Кем становиться? И мой ответ: голосовать ногами, ехать учиться в Таллинн, Тарту или Вильянди и, вероятно, связать свою жизнь с миром, который откроют перед ней Тартуская высшая художественная школа, Тартуский университет, Таллиннский университет, Эстонская академия художеств, Вильяндиская академия культуры Тартуского университета или и вовсе какой-нибудь заграничный вуз.

В любом случае молодой человек становится для родного уезда утраченным, если, конечно, у него нет идеи фикс вернуться сюда. А если он и вернется, то может не найти поддержки для своих творческих наклонностей и предприимчивости. Что опять же означает утрату чего-то важного.

Итак, я нахожу, что Ида-Вирумаа нуждается в собственной высшей гуманитарной школе, чтобы местная молодежная богема, так или иначе кажущаяся среди рабочей молодежи белой вороной, не была вынуждена для высокого полета улетать далеко, а получала на месте стартовую платформу, которая оставляла бы ее здесь и создавала бы в Ида-Вирумаа новое поколение собственной творческой интеллигенции, мыслящей глобально, но действующей локально.

Проще всего было бы организовать это через Тартуский университет, перенеся частицу духа Вильяндиского колледжа культуры в Нарву, чтобы образ бетонно-серого русскоязычного промышленного уезда начал действительно разрушаться чем дальше, тем больше и благодаря свершениям местных молодых деятелей, а не ввозу мозгов или усилиям вернувшихся сюда наперекор всему деятелей, примером чего служит Иван Сергеев, а также сага с нарвским проектом культурной столицы.

Когда "Station Narva" закончился, я стал подтрунивать над знакомым организатором, дескать, фестиваль получился полностью в духе "Jazzkaar". Я имел в виду небогемную публику и характерный конфликт альтернативной музыки. Он ответил, что нынче фестиваль обнаружили местные.