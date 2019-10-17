Будущий архитектор придумывает необычные дома

Все стены увешаны произведениями Ангелины, и переступивших порог поражает разнообразие увлечений автора - представлены разные техники изобразительного искусства от школьных рисунков до технических проектов будущего архитектора.

- Ценность этой экспозиции в том, что она представляет работы автора на разных этапах творческого пути, - подчеркивает одна из школьных наставниц Ангелины Виктория Кривоглазова. - Нынешним ученикам полезно увидеть, как старательность и стремление помогают развиваться и найти свой путь в жизни. Здорово, что Ангелина сохранила и свои первые школьные работы. В целом выставка показывает не только трудолюбие, но и широту интересов автора, то, что в отражении окружающего мира для нее важен не только реализм, но и духовное содержание. Это особенно видно в дипломной работе "Золотая молодежь".

В дипломной картине "Золотая молодежь" автор отразила "семь смертных грехов". ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Мы видим, что и после окончания школы выпускница продолжала писать. Последние три года Ангелина учится в Таллиннском техническом университете. Говорит, что поступить было нелегко, а грызть гранит науки намного труднее.

- Приходится выполнять очень много домашних заданий, - поделилась собеседница, - но школьная закалка помогает. Учась в школе искусств, даже не понимала масштабов применения знаний, которые нам дают, но все очень пригодилось и при поступлении, и при обучении. Живя в столице и общаясь с коллегами, давно поняла, как кохтлаярвесцам повезло - столько знаний и практических техник, сколько нам тут дают, не возьмешь нигде. Поэтому обращаюсь к ученикам: слушайте педагогов и не воспринимайте учебу как обязательство перед кем-то, впитывайте и старайтесь - все очень пригодится.

Ангелина мечтала стать архитектором и на вернисаже выразила большую благодарность учителям, благодаря которым ее мечта сбывается. Предстоит еще длинный путь в профессию, но успела тоже немало - об этом рассказывают экспонаты. Например, эскизы домов удивительной формы, которые придумала будущий архитектор.

- Эти проекты не получили воплощения, - смеется автор, - в них хватает ошибок, но я специально привезла их на выставку - чтобы гости галереи убедились в том, что в любом творчестве нет границ, а все знания и умения могут получить широкое применение.