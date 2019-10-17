Внеочередное повышение пенсий - знаковое событие

Кая Каллас: почему вы так соврали избирателям?

Кая Каллас. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

КАЯ КАЛЛАС, член Рийгикогу, председатель Партии реформ:

- Вероятно, вы согласитесь со мной, что премьер-министр, очевидно, самое информированное лицо в Эстонии. Может быть, только один человек более информирован, чем он, и это руководитель бюро премьер-министра, коим вы являлись в предыдущем правительстве. Следовательно, вы, как и Юри Ратас, были лучше всех осведомлены о финансовом положении Эстонии. Располагая этой информацией, вы пообещали избирателям повысить среднюю пенсию по старости в 2020 году во внеочередном порядке на 100 евро и не облагать среднюю пенсию по старости подоходным налогом, ввести дополнительную налоговую льготу в размере 250 евро, увеличив не облагаемый подоходным налогом доход до 750 евро.

Сейчас перед нами проект, в котором черным по белому написано, что это повышение пенсий, внеочередное, составит семь евро. И со средней пенсии начнут платить подоходный налог. Мой вопрос таков: почему вы так соврали своим и всем остальным избирателям?

ТАНЕЛЬ КИЙК, министр социальных дел, Центристская партия:

- Все партии исходили из имевшейся информации, исходили из имевшихся знаний, точно так же поступало и бюро премьер-министра. У нас не было никаких секретных прогнозов, неких подпольных иных данных, мы исходили ровно из тех же самых цифр, что были доступны и общественности на тот момент.

Это правда, что следующей весной, то есть после парламентских выборов, когда Министерство финансов составило новый прогноз, этот прогноз - и исходя из этого также стратегия государственного бюджета - был явно более пессимистичным и показал, что поступление некоторых налогов не соответствовало ожиданиям. Некоторые налоги поступили, правда, быстрее, чем раньше, но должны были поступить еще быстрее с учетом экономической конъюнктуры, и поэтому в бюджет действительно пришлось внести коррективы.

Что касается предвыборных обещаний, то это такая замечательная тема, когда все могут перебрасывать мяч друг другу туда-сюда. Я тоже помню разные обещания. Я помню, что, например, в 2007 году партия автора вопроса обещала повысить среднюю пенсию в два раза. Сколько времени на это ушло на самом деле? Десять лет. Обещали за четыре года, ушло десять лет.

В истории мы видим много подобных обещаний. То, что пенсии хотят поднять, это очень позитивно, вы тоже этого хотели. Да, затем наступил экономический кризис, но после него было несколько лет подъема, и тем не менее выполнение этого обещания, которое обещали выполнить за четыре года, заняло десять лет.

Нам так много времени не понадобится. В 2020 году мы сделаем 45 евро из этого стоеврового повышения, и следующие 55 евро мы наверняка сделаем тоже очень скоро.

Стенограмма Рийгикогу, 15 октября