Внеочередное повышение пенсий - знаковое событие

Если мы посмотрим самую свежую статистику, то по состоянию на 2017 год около половины пожилых людей жили за чертой относительной бедности. Если мы говорим о пенсионерах, живущих в одиночестве, то этот процент, как это ни прискорбно, был гораздо выше - 80%.
Это, к сожалению, худший показатель в контексте Европейского союза. То есть мы отстаем как от стран, которые богаче нас, так и от многих государств, которые по экономическому положению находятся на одном с нами уровне, а местами даже слабее. Так что увеличение пенсий крайне необходимо и неизбежно.
Правительство республики в ходе переговоров по госбюджету неоднократно рассматривало тему пенсий. На самом деле в первый раз мы обсудили ее еще в июне, рассматривали финансовые возможности и в течение лета, обсуждали, каковы бюджетные возможности в 2020 году и каковы возможности в следующие годы.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что ситуация в экономике, финансовые прогнозы были однозначно скептичнее, чем информация, которая была известна еще за несколько месяцев до выборов. Поэтому выделить на повышений пенсий настолько большую сумму, как нам хотелось, не удалось, и тем не менее проведение внеочередного повышения пенсий - это знаковое событие, и вместе с индексацией средняя пенсия по старости по состоянию на 1 апреля 2020 года вырастет на 45 евро - это крупнейший рост за последние 12 лет, если считать годы с 2009 по 2020. Так что мы определенно движемся в верном направлении, в направлении повышения благосостояния пожилых людей, но в этой области, разумеется, еще предстоит очень много работы.
Если говорить о цифрах подробнее, то, как я уже упомянул, средняя пенсия по старости в соответствии с прогнозом плюс за счет повышения ее т.н. базовой части увеличится до 528 евро. Базовая часть как таковая в результате одной только индексации вырастет до 208,5 евро, к чему добавится семиевровый рост базовой части, то есть базовая часть будет равняться 215 евро, годовая оценка пенсии, согласно прогнозу, составит 7,1 евро. А ставка народной пенсии, то есть пенсии, которую получает самая бедная часть наших стариков, также в соответствии с индексом вырастет на 8%, то есть до 221,63 евро.
Госбюджетные средства, которые будут потрачены в этой сфере, очень велики, несмотря на то, что рост, как уже сказано, окажется более скромным. То есть повышение даже на эти семь евро в первый, то есть 2020, год обойдется в 20,8 миллиона. Правда, часть этой суммы вернется в виде налогов на потребление и прочих налогов, также за счет этого получит дополнительные деньги больничная касса, поскольку в соответствии с решением предыдущего правительства и одобренным предыдущим парламентом порядком государство платит за медицинское страхование всех неработающих пенсионеров по старости, так что в рамках внеочередного повышения пенсий мы на самом деле пополним также бюджет больничной кассы, что само по себе очень позитивно.
Если теперь посмотреть данные за четыре года, то расходы, запланированные в госбюджете на внеочередное повышение пенсий, составят 114 миллионов евро в 2020-2023 годах. Если говорить обо всем этом, так сказать, пенсионном бюджете, то в 2020 году государство потратит на выплату пенсий в общем два миллиарда евро, и это самая большая отдельно взятая статья расходов. И рост будет порядка 180 миллионов.
Кая Каллас: почему вы так соврали избирателям?
КАЯ КАЛЛАС, член Рийгикогу, председатель Партии реформ:
- Вероятно, вы согласитесь со мной, что премьер-министр, очевидно, самое информированное лицо в Эстонии. Может быть, только один человек более информирован, чем он, и это руководитель бюро премьер-министра, коим вы являлись в предыдущем правительстве. Следовательно, вы, как и Юри Ратас, были лучше всех осведомлены о финансовом положении Эстонии. Располагая этой информацией, вы пообещали избирателям повысить среднюю пенсию по старости в 2020 году во внеочередном порядке на 100 евро и не облагать среднюю пенсию по старости подоходным налогом, ввести дополнительную налоговую льготу в размере 250 евро, увеличив не облагаемый подоходным налогом доход до 750 евро.
Сейчас перед нами проект, в котором черным по белому написано, что это повышение пенсий, внеочередное, составит семь евро. И со средней пенсии начнут платить подоходный налог. Мой вопрос таков: почему вы так соврали своим и всем остальным избирателям?
ТАНЕЛЬ КИЙК, министр социальных дел, Центристская партия:
- Все партии исходили из имевшейся информации, исходили из имевшихся знаний, точно так же поступало и бюро премьер-министра. У нас не было никаких секретных прогнозов, неких подпольных иных данных, мы исходили ровно из тех же самых цифр, что были доступны и общественности на тот момент.
Это правда, что следующей весной, то есть после парламентских выборов, когда Министерство финансов составило новый прогноз, этот прогноз - и исходя из этого также стратегия государственного бюджета - был явно более пессимистичным и показал, что поступление некоторых налогов не соответствовало ожиданиям. Некоторые налоги поступили, правда, быстрее, чем раньше, но должны были поступить еще быстрее с учетом экономической конъюнктуры, и поэтому в бюджет действительно пришлось внести коррективы.
Что касается предвыборных обещаний, то это такая замечательная тема, когда все могут перебрасывать мяч друг другу туда-сюда. Я тоже помню разные обещания. Я помню, что, например, в 2007 году партия автора вопроса обещала повысить среднюю пенсию в два раза. Сколько времени на это ушло на самом деле? Десять лет. Обещали за четыре года, ушло десять лет.
В истории мы видим много подобных обещаний. То, что пенсии хотят поднять, это очень позитивно, вы тоже этого хотели. Да, затем наступил экономический кризис, но после него было несколько лет подъема, и тем не менее выполнение этого обещания, которое обещали выполнить за четыре года, заняло десять лет.
Нам так много времени не понадобится. В 2020 году мы сделаем 45 евро из этого стоеврового повышения, и следующие 55 евро мы наверняка сделаем тоже очень скоро.