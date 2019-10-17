Кохтла-ярвеский "Everest" намерен открыть счет в первой домашней игре сезона

В трех проведенных выездных играх сделать это кохтла-ярвеской команде не удалось. Ближе всего к открытию счета "Everest" был во встрече второго тура с таллиннским "Viking", которая все же закончилась поражением кохтлаярвесцев 3:4 из-за пропущенной ими в последнем периоде шайбы.

В состоявшемся в прошлую субботу в Нарвском ледовом холле сражении двух ида-вируских оплотов хоккея уверенно победила команда Нарвы - 7:2. У "Everest" игра окончательно разладилась в последнем периоде, когда нарвитяне забили в его ворота три шайбы. За "Everest" обе шайбы забил присоединившийся к команде в этом сезоне 21-летний российский хоккеист Егор Антоненко. У нарвитян две шайбы забил Павел Кулаков.

"Narva PSK" начала сезон двумя победами и одним поражением. Если Нарва, как стало обычным в последние годы, выступает в чемпионате Эстонии с участием четырех команд с хоккейными воспитанниками своего города, то "Everest" для увеличения конкурентоспособности использует наряду с 16-18-летней молодежью своего клуба нескольких более опытных игроков из России.