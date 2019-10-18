Помощник йыхвиского старейшины остался в должности по милости директора школы

В йыхвиском властном союзе в четверг вечером проявились трещины, когда два члена коалиции на заседании волостного собрания неожиданно проголосовали за отстранение от должности помощника волостного старейшины Алексея Наумкина.
Отвечающий в Йыхви за образование, культуру, а также спортивную, молодежную и социальную работу Наумкин все же избежал потери должности, так как сторонники и противники вотума недоверия разделились точно поровну - 10:10. На сей раз он остался в должности по милости члена оппозиционного избирательного союза "Jõhvi Eest", директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, которая решила и вовсе воздержаться от голосования.
Романович: Наумкин некомпетентен
Входящий в избирательный союз Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" Александр Романович сказал, что сознательно проголосовал против своего соратника по союзу, поскольку считает, что Наумкин некомпетентен. "Для Йыхви было бы лучше, если бы эту должность занимал более компетентный человек. Ни в образовании, ни в социальной сфере опыта работы у него нет", - пояснил Романович.
Член этого же избирательного союза Тамара Пылевина сказала, что ее голос был для Наумкина предупреждающим звоночком. "Он должен знать, что ему нужно работать хорошо. Нельзя думать, что раз коалиция назначила его на должность, то он может делать все, что хочет и как хочет, и все проголосуют за него", - отметила она, добавив, что Наумкин должен работать более углубленно и не увязать в деталях.
Вместе с тем Пылевина отметила, что больших оплошностей Наумкин не допускал, но многие мелкие дела постоянно остаются несделанными. "Ему постоянно предъявляет претензии оппозиция. Это нехорошо. Значит, он делает работу так, что ему возможно предъявить претензии. Человек должен работать так, чтобы все было в порядке", - считает Пылевина.
Хотя и члены коалиции выразили свое удивление тем, как проголосовали Пылевина и Романович, председатель фракции "Jõhvi - Meie Kodu" Тамара Луйгас сказала, что не видит проблемы в признаках нестабильности коалиции. "У нас все вольны голосовать как угодно. У нас нет принудительного голосования в приказном порядке. Каждый голосует по совести", - сказала она, выразив мнение, что сейчас Наумкин справляется с работой.
Михкельсон не видит смысла выражать недоверие одному члену управы
Входящая в оппозиционный избирательный союз "Jõhvi Eest" Лийна Михкельсон объяснила воздержание от участия в отстранении Наумкина тем, что не видит смысла выражать недоверие отдельным членам волостного управления, поскольку от этого ничего не изменится. "Ведь стиль и принцип управления волостью останутся прежними. Вместо одного Наумкина придет кто-то другой, у кого, может быть, проблемы еще больше. Если уж выражать недоверие, то всей волостной управе или председателю волостного собрания", - сказала она.
По словам Михкельсон, она не знала, как собираются голосовать другие члены волостного собрания, и напомнила, что не была в числе инициаторов выражения недоверия.
После провала вотума недоверия Наумкину вспыхнул острый спор между Михкельсон и зачитавшим на предыдущем заседании заявление о выражении недоверия бесфракционным депутатом Теэтом Эноком, который упрекнул избирательный союз "Jõhvi Eest" в неспособности обеспечить необходимое количество голосов на решающем голосовании. Перепалка Энока и Михкельсон обрела такой эмоциональный накал, что, по словам одного из членов оппозиции, переросла в крик.
Как Энок, так и Михкельсон покинули заседание волостного собрания до его окончания.
Теэт Энок, подавая на предыдущем заседании заявление о выражении недоверия, отметил, что Наумкин не сумел выполнить поставленную волостным собранием задачу руководить своей сферой на основе знаний, честно и беспристрастно. "Своей деятельностью он показал, что действует в интересах не волостных жителей, а узкой местной политической силы. Он просто ее солдат", - сказал Энок, добавив, что это подтверждается и содержанием многочисленных запросов, направленных Наумкину.
Алексей Наумкин в тот раз сказал "Северному побережью", что в качестве помощника волостного старейшины он ничего неправильного не сделал, не собирается покидать должность и надеется, что коалиция поддержит его на этом посту. "Похоже, что моя популярность растет", - сказал он с усмешкой о причинах подачи заявления о выражении ему недоверия.
Вместе с тем Наумкин, в свою очередь, обвинил оппозицию в том, что она не думает об интересах жителей волости. "Это чистой воды защита своих позиций и своего бизнеса. Это ясно видно", - сказал он.
Весной 2017 года, когда старейшиной Йыхвиской волости был Эдуард Эаст, а председателем волостного собрания - Теэт Энок, волостное управление отстранило Лийну Михкельсон от должности директора Йыхвиской основной школы, несмотря на сотни собранных подписей в ее поддержку. Михкельсон обжаловала увольнение. Летом того же года в Йыхви произошел властный переворот, в результате которого председателем волостного собрания стала лидер избирательного союза "Jõhvi Eest" Нина Негласон, а волостным старейшиной - Алексей Наумкин от избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu". Одним из первых его решений было в соответствии с коалиционным соглашением восстановить Михкельсон в должности директора школы, для чего в суде заключили компромисс.