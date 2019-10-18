Помощник йыхвиского старейшины остался в должности по милости директора школы

Отвечающий в Йыхви за образование, культуру, а также спортивную, молодежную и социальную работу Наумкин все же избежал потери должности, так как сторонники и противники вотума недоверия разделились точно поровну - 10:10. На сей раз он остался в должности по милости члена оппозиционного избирательного союза "Jõhvi Eest", директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, которая решила и вовсе воздержаться от голосования.

Романович: Наумкин некомпетентен

Входящий в избирательный союз Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" Александр Романович сказал, что сознательно проголосовал против своего соратника по союзу, поскольку считает, что Наумкин некомпетентен. "Для Йыхви было бы лучше, если бы эту должность занимал более компетентный человек. Ни в образовании, ни в социальной сфере опыта работы у него нет", - пояснил Романович.

Член этого же избирательного союза Тамара Пылевина сказала, что ее голос был для Наумкина предупреждающим звоночком. "Он должен знать, что ему нужно работать хорошо. Нельзя думать, что раз коалиция назначила его на должность, то он может делать все, что хочет и как хочет, и все проголосуют за него", - отметила она, добавив, что Наумкин должен работать более углубленно и не увязать в деталях.

Вместе с тем Пылевина отметила, что больших оплошностей Наумкин не допускал, но многие мелкие дела постоянно остаются несделанными. "Ему постоянно предъявляет претензии оппозиция. Это нехорошо. Значит, он делает работу так, что ему возможно предъявить претензии. Человек должен работать так, чтобы все было в порядке", - считает Пылевина.

Хотя и члены коалиции выразили свое удивление тем, как проголосовали Пылевина и Романович, председатель фракции "Jõhvi - Meie Kodu" Тамара Луйгас сказала, что не видит проблемы в признаках нестабильности коалиции. "У нас все вольны голосовать как угодно. У нас нет принудительного голосования в приказном порядке. Каждый голосует по совести", - сказала она, выразив мнение, что сейчас Наумкин справляется с работой.

Михкельсон не видит смысла выражать недоверие одному члену управы

Входящая в оппозиционный избирательный союз "Jõhvi Eest" Лийна Михкельсон объяснила воздержание от участия в отстранении Наумкина тем, что не видит смысла выражать недоверие отдельным членам волостного управления, поскольку от этого ничего не изменится. "Ведь стиль и принцип управления волостью останутся прежними. Вместо одного Наумкина придет кто-то другой, у кого, может быть, проблемы еще больше. Если уж выражать недоверие, то всей волостной управе или председателю волостного собрания", - сказала она.

По словам Михкельсон, она не знала, как собираются голосовать другие члены волостного собрания, и напомнила, что не была в числе инициаторов выражения недоверия.