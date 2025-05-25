На пляж Аа и к озеру Ульясте летом будут ездить автобусы, но лучше выяснить детали заранее

Сообщается, что с 1 июня по 31 августа будут работать автобусные линии по направлению к морскому пляжу в Аа и озеру Ульясте, которые оба находятся в Люганузеской волости.

Как сообщает Ида-Вируский центр общественного транспорта, до пляжа Аа летом можно добраться автобусом № 90C, который будет отправляться от Йыхвиской автостанции каждый день в 11.50. Остановка "Aa rand" обслуживается только на выход по требованию, то есть о желании сойти с автобуса нужно сообщить водителю еще при посадке.

Обратно в Йыхви можно будет уехать с пляжа по будням автобусом № 92 в 16.07, а по выходным - автобусом № 90 в 15.57. В этом случае посадка также возможна только по предварительному заказу: нужно позвонить по номеру 5442 0517 в день поездки в период времени с 8.00 до 13.00.

К озеру Ульясте с 1 июня по 31 августа будут курсировать автобусы № 512 и 513, а с 10 июня к ним добавится линия № 54 из Ляэне-Вируского уезда. Все три маршрута станут работать с понедельника по субботу, а по воскресеньям и в праздники рейсов не будет.

Из города Кивиыли в Ульясте можно уехать в 12.00, 13.25 и 15.30. В обратную сторону автобусы отправляются в разное время в зависимости от дня недели, самый поздний рейс - в 17.03 по будням.