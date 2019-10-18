Ремонт на улице Калеви завершен

По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, задержка была вызвана объективными причинами: в ходе капитального ремонта возникли дополнительные работы, не предусмотренные проектом реконструкции участка дороги. Строителям пришлось демонтировать 35 старых канализационных колодцев и один старый узел связи, о существовании которых под слоями асфальта проектировщики не подозревали. Кроме того, необходимо было сделать дополнительные бетонные конструкции из-за перепада высоты между дорогой и тротуаром.

Коррективы в работу дорожников внесла также дождливая осенняя погода, но к новому сроку - 18 октября - они справились. Около 16 часов в пятницу запрещающие движение знаки еще стояли, но проектный руководитель "TREV-2 Grupp" Денис Мурашко оптимистично заявил: "День еще не закончился, движение будет открыто сегодня вечером". По его словам, остались сущие мелочи: почистить тротуары, увезти мусор и оставшуюся технику, досадить кусты на газонах.

- До конца дня работы на этом объекте будут завершены, - комментирует собеседник. - Дорога готова, тротуары и газоны восстановлены: посадили 32 дерева - березы, липы и вязы, 400 декоративных кустов. Осталось установить малые формы - скамейки и павильоны ожидания. Это сделаем на следующей неделе, так как нужно обсудить с городскими руководителями места их размещения. К сожалению, осенняя влажная погода не позволила сделать долговечную пластиковую разметку на дороге, как временное решение - нанесли ее белой краской, а весной вернемся и сделаем все как нужно.