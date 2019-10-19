Как Йыхви за 5000 евро стал "Лас-Вегасом"

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По словам Наумкина, он сам побывал на этом мероприятии и получил позитивную обратную связь от судей из разных стран. "Они сказали, что впервые принимают участие в таком масштабном мероприятии, которое проводится в концертном доме", - сказал он, отметив, что проведение такого мероприятия позитивно с точки зрения развития и известности йыхвиского спорта.