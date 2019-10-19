Как Йыхви за 5000 евро стал "Лас-Вегасом"

"Словно маленький Лас-Вегас!" - сказал помощник старейшины Йыхвиской волости Алексей Наумкин в четверг на заседании Йыхвиского волостного собрания о прошедшем весной в концертном доме соревновании по боксу, отвечая на запрос касательно того, почему волостное управление решило поддержать организацию этого мероприятия необычайно большой для проходящих в Йыхви спортивных мероприятий суммой - 5000 евро.
По словам Наумкина, он сам побывал на этом мероприятии и получил позитивную обратную связь от судей из разных стран. "Они сказали, что впервые принимают участие в таком масштабном мероприятии, которое проводится в концертном доме", - сказал он, отметив, что проведение такого мероприятия позитивно с точки зрения развития и известности йыхвиского спорта.