Сб, 19.10.2019
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Как Йыхви за 5000 евро стал "Лас-Вегасом"

Прошедший весной в большом зале концертного дома турнир по боксу, который Йыхвиская волость поддержала суммой в 5000 евро, особого интереса не вызвал, и большая часть стульев в зале пустовала.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Словно маленький Лас-Вегас!" - сказал помощник старейшины Йыхвиской волости Алексей Наумкин в четверг на заседании Йыхвиского волостного собрания о прошедшем весной в концертном доме соревновании по боксу, отвечая на запрос касательно того, почему волостное управление решило поддержать организацию этого мероприятия необычайно большой для проходящих в Йыхви спортивных мероприятий суммой - 5000 евро.

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По словам Наумкина, он сам побывал на этом мероприятии и получил позитивную обратную связь от судей из разных стран. "Они сказали, что впервые принимают участие в таком масштабном мероприятии, которое проводится в концертном доме", - сказал он, отметив, что проведение такого мероприятия позитивно с точки зрения развития и известности йыхвиского спорта.

Большого интереса к дорогостоящему мероприятию не было

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