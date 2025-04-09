Дорожные толоки В регионе Йыхви за два дня поймали более 80 нарушителей

- В течение первых двух дней мы проверили в пределах Йыхвиского отделения полиции около полусотни мест, которые местные жители отметили на карте толок как проблемные. В этих местах полицейские обнаружили 82 различных нарушения: превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не прошедшие техосмотр машины, побочные занятия, нарушение требований дорожных знаков и так далее, - сказал руководитель группы патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Юрий Тимофеев.