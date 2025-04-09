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Дорожные толоки В регионе Йыхви за два дня поймали более 80 нарушителей

В ходе дорожных толок полицейские проверяют места, где люди отметили больше всего нарушений скоростного режима.
В ходе дорожных толок полицейские проверяют места, где люди отметили больше всего нарушений скоростного режима. Фото: Politsei

В ходе дорожных толок полиция проверяет места, которые люди считают аварийно опасными. Полицейские Йыхвиского отделения полиции уже поймали более 80 нарушителей.

- В течение первых двух дней мы проверили в пределах Йыхвиского отделения полиции около полусотни мест, которые местные жители отметили на карте толок как проблемные. В этих местах полицейские обнаружили 82 различных нарушения: превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не прошедшие техосмотр машины, побочные занятия, нарушение требований дорожных знаков и так далее, - сказал руководитель группы патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Юрий Тимофеев.

В течение двух дней полиция сделала нарушителям скоростного режима три устных предупреждения и выписала 14 штрафов тем, чьи нарушения были более опасными. Самая большая скорость зафиксирована во вторник ночью, когда один автомобиль превысил допустимую скорость на 43 км/ч. За такое опасное нарушение водителю назначили штраф в размере 880 евро.

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