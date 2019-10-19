Сб, 19.10.2019
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Йыхвиская воинская часть увеличится в два раза

Если сейчас в Йыхвиском военном городке располагается один пехотный батальон, то в будущем их будет там два, что вдвое увеличит Йыхвиский военный городок.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В связи с реорганизацией Сил обороны Калевский батальон, дислоцирующийся пока в Палдиски, переберется в Йыхвиский военный городок, а это значит, что здесь в два раза увеличится количество солдат срочной службы, а также занимающихся их обучением штабистов и кадровых военных.

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Увеличение ежегодного призыва на срочную службу до 4000 человек приведет в 2020-2023 годах к большим перемещениям внутри Сил обороны, сказал командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем. Поэтому в ближайшее время местоположение сменят девять структурных единиц Сил обороны, в том числе четыре батальона, армейское руководство поддержкой и два центра здоровья.

Калевский батальон - в первую очередь 

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