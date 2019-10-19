Йыхвиская воинская часть увеличится в два раза

Если сейчас в Йыхвиском военном городке располагается один пехотный батальон, то в будущем их будет там два, что вдвое увеличит Йыхвиский военный городок.

В связи с реорганизацией Сил обороны Калевский батальон, дислоцирующийся пока в Палдиски, переберется в Йыхвиский военный городок, а это значит, что здесь в два раза увеличится количество солдат срочной службы, а также занимающихся их обучением штабистов и кадровых военных.