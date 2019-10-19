Руководитель Круглого стола Александр Дусман стал "Человеком года 5779"

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Специальную награду - это скульптура из стекла с памятной табличкой "Человек года 5779" - Александру Дусману вручили в торжественной обстановке, и когда, представляя нового обладателя почетного титула, председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон стала перечислять его достоинства, зал из 500 человек не просто приветствовал аплодисментами - люди встали. Это и есть самая большая оценка огромной общественной работы, которую не один десяток лет "тянет на себе" энтузиаст из Кохтла-Ярве.