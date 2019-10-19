Сб, 19.10.2019
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Руководитель Круглого стола Александр Дусман стал "Человеком года 5779"

Александр Дусман считает, что высокая награда - это прежде всего признание не только его собственных стараний, но и многих единомышленников.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Совет Еврейской общины Эстонии на традиционном форуме эстонского еврейства "Яхот" ("Вместе"), состоявшемся в Пярну, провозгласил человеком года Александра Дусмана, председателя Кохтла-Ярвеского еврейского общества, руководителя Круглого стола национальных культурных обществ Ида-Вирумаа.

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Специальную награду - это скульптура из стекла с памятной табличкой "Человек года 5779" - Александру Дусману вручили в торжественной обстановке, и когда, представляя нового обладателя почетного титула, председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон стала перечислять его достоинства, зал из 500 человек не просто приветствовал аплодисментами - люди встали. Это и есть самая большая оценка огромной общественной работы, которую не один десяток лет "тянет на себе" энтузиаст из Кохтла-Ярве.

Цифра на табличке означает год по иудейскому календарю - 29 сентября иудеи встретили юбилейный 5780 год. Это один из самых важных праздников в году, и хотя традиции празднования отличаются, итоги ушедшего года они тоже подводят. Поэтому выборы человека года проводят именно осенью, а награду вручают на традиционном образовательно-культурном форуме "Яхот", который длится почти три дня. 

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