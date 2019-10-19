Сб, 19.10.2019
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Требование о покрытии квартирного долга в Кивиыли дошло из России до эстонского суда

Зал судебных заседаний. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Одно действующее в Кивиыли квартирное товарищество одержало в российском суде победу над проживающим в России квартировладельцем, однако препятствие возникло, когда стали добиваться признания решения суда подлежащим исполнению в Эстонии.

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Поскольку между Эстонией и Россией заключен регулирующий правовую помощь и правовые отношения договор, по которому споры решаются в суде по месту проживания должника, то ида-вируские товарищества уже довольно давно испытывали трудности с жителями России, купившими здесь недвижимость, но не вносившими квартплату. Эстонские суды до сих пор, ссылаясь на вышеназванный договор, отказывались рассматривать такие иски. 

В данном же случае кивиылиское товарищество подало иск в Санкт-Петербургский районный суд на проживающую в России квартирособственницу, и с женщины востребовали долг в пользу товарищества. Но для того, чтобы в Эстонии можно было взыскать с нее долг, местный суд должен дать разрешение на исполнение.

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