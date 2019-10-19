Требование о покрытии квартирного долга в Кивиыли дошло из России до эстонского суда

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Поскольку между Эстонией и Россией заключен регулирующий правовую помощь и правовые отношения договор, по которому споры решаются в суде по месту проживания должника, то ида-вируские товарищества уже довольно давно испытывали трудности с жителями России, купившими здесь недвижимость, но не вносившими квартплату. Эстонские суды до сих пор, ссылаясь на вышеназванный договор, отказывались рассматривать такие иски.