ПЕРЕДОВИЦА: Йыхви станет армейским городом

Однако в ближайшие годы количество проходящих в этом военном городке срочную и действительную службу вырастет почти в два раза. Сюда переведут из Палдиски в полном составе и вместе с техникой Калевский батальон, вековая история которого начиналась с партизанского отряда, созданного героем Освободительной войны Юлиусом Куперьяновым, и на знамени которого до сих пор сохранился серебристый череп с костями. Кроме того, в Йыхви планируется перевести часть базирующегося в Палдиски батальона тыла.

Если планы перевода в уездные центры министерств и других госучреждений большей частью стопорились, а в случае Ида-Вирумаа усохли значительно, то Силы обороны, напротив, совершают куда более масштабный маневр. В результате Йыхви превратится в один из важнейших армейских городов Эстонии наряду с Тапа и Палдиски.

Хотя большая часть повседневного обучения служащих Сил обороны будет проходить на территории военного городка и полигонов, но и в гражданской жизни Йыхви военные тоже будут участвовать, что позитивно скажется и на потреблении.