Сб, 19.10.2019
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ПЕРЕДОВИЦА: Йыхви станет армейским городом

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Расположенный на восточной окраине Йыхви военный городок Сил обороны десятки лет служил домом для Вируского батальона. Не привлекая большого внимания, там строили новые здания - и от прежнего гарнизона Советской армии там мало что осталось.

Однако в ближайшие годы количество проходящих в этом военном городке срочную и действительную службу вырастет почти в два раза. Сюда переведут из Палдиски в полном составе и вместе с техникой Калевский батальон, вековая история которого начиналась с партизанского отряда, созданного героем Освободительной войны Юлиусом Куперьяновым, и на знамени которого до сих пор сохранился серебристый череп с костями. Кроме того, в Йыхви планируется перевести часть базирующегося в Палдиски батальона тыла.

Если планы перевода в уездные центры министерств и других госучреждений большей частью стопорились, а в случае Ида-Вирумаа усохли значительно, то Силы обороны, напротив, совершают куда более масштабный маневр. В результате Йыхви превратится в один из важнейших армейских городов Эстонии наряду с Тапа и Палдиски. 

Хотя большая часть повседневного обучения служащих Сил обороны будет проходить на территории военного городка и полигонов, но и в гражданской жизни Йыхви военные тоже будут участвовать, что позитивно скажется и на потреблении.

С обслуживанием военного городка связано также множество гражданских лиц. Если в Йыхви вдвое увеличится число военных, то это наверняка создаст и новые рабочие места. Для Йыхвиской волости, за последние десять лет потерявшей более 15 процентов жителей, это станет существенным изменением, которое внесет позитивные нотки как в программы развития, так и в бизнес-планы.

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