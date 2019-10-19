Сб, 19.10.2019
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Лийна Михкельсон

Лийна Михкельсон.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиская оппозиция пришла на заседание волостного собрания в этот четверг с пониманием, что инициированный ею вотум недоверия помощнику старейшины Алексею Наумкину, наверное, не пройдет.

Итоговый результат голосования оказался 10:10, и это значит, что Наумкин едва удержался в должности. За его отстранение проголосовали члены входящего в коалицию избирательного союза Николая Осипенко Александр Романович и Тамара Пылевина - в прошлом очень послушные Осипенко депутаты волостного собрания.

Но вот неожиданность: не проголосовала член оппозиции, директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон. Она работает в подчинении Наумкина и, наверное, думала так: не стану голосовать, все равно вотум недоверия не пройдет. И действительно не прошел. И хотя оппозиция теперь говорит, что четверговое голосование продемонстрировало внутреннее напряжение в коалиции, бурная ссора вспыхнула и в оппозиции, когда "старые друзья" Теэт Энок и Лийна Михкельсон вступили в острую перепалку и Михкельсон даже пригрозила выйти из фракции "Jõhvi Eest". Будет вполне логично, если оказавшаяся под давлением директор школы приостановит теперь действие своих полномочий члена волостного собрания.

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