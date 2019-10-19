Ида-Вирумаа - свой край для всех нас

Понятно, что программа продолжится, как понятно и то, что уезд не получит дополнительно десятки миллионов евро - скорее, мы говорим о нескольких миллионах. Ожидаемая сумма позволит привлечь в уезд туристов, развивать кинофонд и поддержать малой толикой промпарк. К сожалению, этих денег недостаточно, чтобы улучшить состояние предпринимательства и жизненную среду в уезде - именно это, по мнению местных жителей, две самые важные темы для Ида-Вирумаа.

В Эстонии есть два региона, которые определенно нуждаются в большей региональной поддержке. Это Ида-Вирумаа и юго-восточная Эстония. Речь идет о регионах, где у людей самые маленькие доходы и самое плохое здоровье и откуда активнее всего уезжают. Правда, число возвращающихся в юго-восточную Эстонию тоже неуклонно растет, поскольку природа там не только красивая, но и чистая.

Отстаивать равномерное развитие Эстонии должны все политические силы, но у каждой партии в Рийгикогу есть депутаты, избранные от разных регионов. Члены парламента отвечают за свои обещания - голосование против поддержки своего избирательного округа неразумно и заставляет усомниться в наличии совести. Неголосование, как мы видели на прошлой неделе в Рийгикогу в случае ида-вируской программы, - это увиливание от ответственности.

К сожалению, приходится констатировать, что у эстонского государства нет ни возможностей, ни достаточной политической воли, чтобы добавить денег в ида-вирускую программу. Следовательно, нужно искать другие решения. Разумно делать это вместе, а не противопоставляться друг другу и навешивать друг на друга ярлыки.

Именно для этого Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Центр мониторинга развития и группа поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу созвали уже на 30 октября семинар, на котором попытаются найти другие сценарии развития наряду со сланцевой энергетикой. Все мы понимаем их необходимость, хотя признание этого - трудный и непопулярный шаг.

К сожалению, приходится констатировать, что у эстонского государства нет ни возможностей, ни достаточной политической воли, чтобы добавить денег в ида-вирускую программу.

Но решения существуют. Есть деньги Европейского союза, и не только те, за которые в ближайшее время начнется активная борьба. Я имею в виду фонды, которые до сих пор очень мало применялись в интересах Эстонии. Например, средства Европейского фонда адаптации к глобализации использовались для борьбы с безработицей в Ида-Вирумаа. Сейчас этого больше не делают, поскольку ходатайство о деньгах и соблюдение правил финансирования - это большая работа, для выполнения которой требуются опытные чиновники.

Вдобавок новый председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об учреждении фонда "Just Transition Fund". Его цель - помочь регионам, оказавшимся в сложных обстоятельствах, и живущим в них людям, в особенности в угольном секторе, адаптироваться к переходу на более экологичные источники энергии. Этот фонд словно создан для Ида-Вирумаа.