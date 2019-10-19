В центре Нарвы снесут бывшего телекоммуникационного монстра

Огромное типовое советское здание телефонной станции было построено по нарвской улице Кеваде, 4 в 1983 году. В новую телекоммуникационную эпоху оно в основном не используется.

Разрешение на снос Нарвская горуправа выдала на имя ТОО "Kodutarve", то есть владельца названной недвижимости.

Перед началом сноса организатор работ должен будет согласовать с властями временную схему движения, о чем напомнил департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы.

Департамент городского хозяйства, в свою очередь, отметил: "Поскольку здание ранее использовалось в качестве телефонной станции, вероятно, что в стенах здания есть много коммуникационных связей (электрического металла), что по типу отходов относится к числу проблемных изделий, которые точно так же необходимо отсортировывать и утилизировать согласно предписанию об обращении с отходами".

В телекоммуникационном предприятии "Telia Eesti" при согласовании готовящегося сноса отметили: "Поскольку речь идет о бывшей телефонной станцией, на этом участке недвижимости находятся несколько действующих кабелей связи. Все расположенные на участке недвижимости колодцы, каналы связи и контейнерную станцию нужно сохранить и защитить от повреждений".

Владеющее названной недвижимостью ТОО "Kodutarve" пока не ответило на запрос "Северного побережья" о том, что дальше планируется делать или строить на данном месте. Известно, что названное предприятие является частью бизнес-сети семейства Арне и Лийви Веске из Хаапсалу.

В департаменте архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы "Северному побережью" сообщили, что к ним уже поступало эскизное видение будущего развития территории, но эта информация может быть бизнес-тайной владельца и поэтому сейчас не подлежит разглашению.

Прилегающая территория бывшей нарвской телефонной станции в прошлом, например, минувшей весной, вызывала нарекания со стороны Нарвской горуправы по части плохой уборки мусора. Известно, что у здания станции и в укромных уголках территории гуляют молодежные компании, асоциальные элементы распивают алкоголь, рядом выгуливаются собаки.