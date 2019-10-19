"Невероятный факт: в третьем городе Эстонии, Нарве, в аптеках не предлагается вакцинирование?" - раздраженно вопрошает на своей странице в "Фейсбуке" Юри Сайя, минувшим летом переехавший в приграничный город, чтобы возглавить в горуправе департамент развития и экономики.

"Может, здоровье нарвитян не в приоритете…" - предположил разочарованный нарвский чиновник.

- Я реально планировал зайти сегодня в аптеку и сделать прививку против гриппа - вчера рекламу в "Актуальной камере" сделали... - прокомментировал Сайя в минувший четверг.

Действительно, на веб-странице программы вакцинирования в аптеках, на которой сейчас основной лозунг - "Останови грипп!", Нарвы нет в списке семи эстонских населенных пунктов, где такая удобная услуга оказывается: Таллинн, Тарту, Пярну, Раквере, Йыхви, Курессааре, Выру.

Почему так получилось - объяснил в комментарии "Северному побережью" член правления Объединения аптек Эстонии Тимо Данилов.

- В Эстонии людей не вакцинируют аптекари, а эти действия производят работники здравоохранения, прошедшие соответствующее обучение, работающие у поставщиков медицинских услуг. Это означает, что аптеки должны находить партнеров, которые были бы согласны принимать участие в проекте. Мы работаем во имя того, чтобы в следующем году было больше городов, где можно вакцинироваться в аптеках, и в том числе была бы аптека в Нарве, - сказал Данилов.

Он заодно рассказал, что в Европе люди вакцинируются против гриппа в аптеках уже в 12 странах, в части из них - аптекарями. В Эстонии вакцинированием в аптеках занялись с текущего года, когда вакцину против гриппа сперва получили аптеки Таллинна, Тарту, Йыхви и Курессааре, а затем список пополнили аптеки в Выру, Раквере и Пярну.

В Кесклиннаской аптеке Нарвы "Северному побережью" подтвердили, что об услуге вакцинирования клиенты сейчас много у них спрашивают.

- Мы этого не делаем, к сожалению, - аптекарь подтвердила невозможность вколоть прививку прямо на месте. - В аптеках это делают ведь не аптекари, а специальные специалисты приходят, - объяснила собеседница.

Таким образом, люди могут купить вакцину в аптеке по рецепту врача и доставить ее в процедурный кабинет своего семейного врача для проведения вакцинирования. Важно знать, что вакцина должна быть охлаждена.