Нарвитянин Владимир Вшивцев удостоен престижной награды Европейской комиссии

Спортивный активист из Нарвы Владимир Вшивцев удостоен награды Европейской комиссии в рамках конкура "BeActive Awards" в категории "Local Hero" ("Местный герой"). Это премия, которую вручают человеку, особым образом содействующему физической активности и влияющему на образ жизни части общества.
В категории "Local Hero" было три номинанта. Лауреаты были объявлены на церемонии в пятницу вечером в отеле "Kempinski" в столице Венгрии Будапеште.
"BeActive Awards" - это награда, которую присуждают в рамках Европейской недели спорта в трех категориях - #BeActive Education Award, #BeActive Workplace Award и #BeActive Local Hero Award, - чтобы особо отметить личность, учебное заведение или предприятие/учреждение по всей Европе, которые своей работой содействуют развитию спорта и физической активности.
Владимир Вшивцев, которому 12 ноября исполняется 40 лет, является руководителем нарвского спортивно-оздоровительного центра "Эккекюла", членом правления спортклуба "Äkke". Он также является основателем и одним из организаторов Нарвского энергетического забега, самого популярного спортивного мероприятия в Ида-Вирумаа, а также организатором многих соревнований по велоспорту. В 2015 году Владимир Вшивцев был выбран "Деятелем года в Ида-Вирумаа". "Я делаю то, что умею и всей душой люблю, потому, что мне это нравится, а не ради титулов", - сказал он на церемонии оглашения победителей.
Главный организатор Нарвского энергетического забега Мати Лиллиаллик как-то сказал "Северному побережью", что Вшивцев - краеугольный камень этого мероприятия на месте. "Он гиперактивный человек, меня удивляет, как он все успевает. Я еще ни разу не слышал из его уст, чтобы что-то было невозможно. Может, он просто еще не научился говорить "нет". Но ведь спортивная жизнь Эстонии во многом как раз и держится на таких фанатичных энтузиастах, как Вова".