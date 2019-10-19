Нарвитянин Владимир Вшивцев удостоен престижной награды Европейской комиссии

Владимир Вшивцев на церемонии вручения наград в Будапеште с исполнительным руководителем ЦУ "Eesti Terviserajad" Ало Лыоке. ФОТО: Ало Лыоке / Facebook

В категории "Local Hero" было три номинанта. Лауреаты были объявлены на церемонии в пятницу вечером в отеле "Kempinski" в столице Венгрии Будапеште.

"BeActive Awards" - это награда, которую присуждают в рамках Европейской недели спорта в трех категориях - #BeActive Education Award, #BeActive Workplace Award и #BeActive Local Hero Award, - чтобы особо отметить личность, учебное заведение или предприятие/учреждение по всей Европе, которые своей работой содействуют развитию спорта и физической активности.

Владимир Вшивцев, которому 12 ноября исполняется 40 лет, является руководителем нарвского спортивно-оздоровительного центра "Эккекюла", членом правления спортклуба "Äkke". Он также является основателем и одним из организаторов Нарвского энергетического забега, самого популярного спортивного мероприятия в Ида-Вирумаа, а также организатором многих соревнований по велоспорту. В 2015 году Владимир Вшивцев был выбран "Деятелем года в Ида-Вирумаа". "Я делаю то, что умею и всей душой люблю, потому, что мне это нравится, а не ради титулов", - сказал он на церемонии оглашения победителей.