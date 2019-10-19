ОПРОС: Как вы относитесь к тому, что в Ида-Вирумаа ищут полезные ископаемые?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Нина УРБУС: - Это неплохо. Если что-то найдут, то и рабочие места могут появиться. Но поскольку наше правительство за экологию очень сильно борется, трудно сказать, чем это закончится - будут ли затраты оправданны. Мне кажется, что ситуация похожа на строительство завода в Старом Ахтме - вроде и хорошо, что есть работа, но какой будет запах в городе?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Виталий ЕРШОВ: - Не могу ответить, так как не думаю на эти темы. Железо нашли? Тогда, наверное, хорошо - рабочая сила здесь есть. Но, с другой стороны, по-моему, лучше, чтобы рядом с городами не было никаких новых шахт.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Валентина БАШКИРОВА: - Хорошо, потому что хоть что-то положительное происходит. Если когда-то новую шахту построят, людям станет немножко лучше жить - доходов в регионе прибавится. Что касается экологии, многие и не задумываемся об этом - пусть копают, а там увидим.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Олег СТРИКАЧ: - Слышал об этом, читал. Считаю, что надо недра использовать, и думаю, что на регион хорошо повлияет - новые рабочие места будут. Я и сам горняк, правда, на пенсии давно. Может быть, в какой-то степени на экологию и повлияет, но все страны, у которых есть что добывать, пользуются этим. Даже на Японских островах есть такие предприятия.