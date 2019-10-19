ОПРОС: Как вы относитесь к тому, что в Ида-Вирумаа ищут полезные ископаемые?

В окрестностях Йыхви приступили к изучению магнитной аномалии. Разведочное бурение позволит узнать, что находится в "кладовой" Эстонии, а также решить, заслуживают ли находки более основательного изучения.
Нина УРБУС:
- Это неплохо. Если что-то найдут, то и рабочие места могут появиться. Но поскольку наше правительство за экологию очень сильно борется, трудно сказать, чем это закончится - будут ли затраты оправданны. Мне кажется, что ситуация похожа на строительство завода в Старом Ахтме - вроде и хорошо, что есть работа, но какой будет запах в городе?
Виталий ЕРШОВ:
- Не могу ответить, так как не думаю на эти темы. Железо нашли? Тогда, наверное, хорошо - рабочая сила здесь есть. Но, с другой стороны, по-моему, лучше, чтобы рядом с городами не было никаких новых шахт.
Валентина БАШКИРОВА:
- Хорошо, потому что хоть что-то положительное происходит. Если когда-то новую шахту построят, людям станет немножко лучше жить - доходов в регионе прибавится. Что касается экологии, многие и не задумываемся об этом - пусть копают, а там увидим.
Олег СТРИКАЧ:
- Слышал об этом, читал. Считаю, что надо недра использовать, и думаю, что на регион хорошо повлияет - новые рабочие места будут. Я и сам горняк, правда, на пенсии давно. Может быть, в какой-то степени на экологию и повлияет, но все страны, у которых есть что добывать, пользуются этим. Даже на Японских островах есть такие предприятия.
Марина КУТУЗОВА:
- Пусть ищут, потому что как ни крути - это развитие региона и новые рабочие места. Влияние на экологию - спорный вопрос, новые технологии тоже ведь появляются. Вариантов особо нет - стране надо искать новые возможности для развития экономики.