ПЕРЕДОВИЦА Самоуправлениям еще предстоит научиться сотрудничать

На самом деле, эта сумма совсем не существенна для города, учитывая, что только на народный бюджет Кохтла-Ярве выделяет вдвое больше. Возможно, решение городских депутатов было основано на твердом понимании того, что такое сотрудничество невыгодно городу. Точно так же, как годами не было найдено решение проблемы управления пляжем Аа, одним из самых популярных летних мест отдыха среди жителей Кохтла-Ярве, где сотрудничество с волостью Люганузе пока не было очень успешным.

Можно привести еще больше подобных примеров, например, о многолетней саге со строительством велосипедно-пешеходной дороги Йыхви-Тойла, в которой стороны так и не смогли найти общий язык. У Нарвы также были разногласия с соседями по поводу разделения общих интересов, будь то строительство велодороги или управление кладбищем.

Однако следует отметить, что в последнее время некоторые самоуправления начали искать больше возможностей для сотрудничества в тех сферах, где, по их мнению, делать что-то вместе имеет больше смысла, чем строить каждому свою отдельную инфраструктуру.