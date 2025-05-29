ПЕРЕДОВИЦА Самоуправлениям еще предстоит научиться сотрудничать

На прошлой неделе горсобрание Кохтла-Ярве отклонило предложение ЦУ "Pannjärve tervisespordikeskus" стать членом целевого учреждения и поддерживать центр 25000 евро в год. Одной из причин предложения был тот факт, что 36 процентов пользующихся центром и его услугами являются жителями Кохтла-Ярве. Большинство членов горсобрания посчитали, что эти деньги лучше было бы потратить на какие-нибудь объекты в Кохтла-Ярве.
На самом деле, эта сумма совсем не существенна для города, учитывая, что только на народный бюджет Кохтла-Ярве выделяет вдвое больше. Возможно, решение городских депутатов было основано на твердом понимании того, что такое сотрудничество невыгодно городу. Точно так же, как годами не было найдено решение проблемы управления пляжем Аа, одним из самых популярных летних мест отдыха среди жителей Кохтла-Ярве, где сотрудничество с волостью Люганузе пока не было очень успешным.
Можно привести еще больше подобных примеров, например, о многолетней саге со строительством велосипедно-пешеходной дороги Йыхви-Тойла, в которой стороны так и не смогли найти общий язык. У Нарвы также были разногласия с соседями по поводу разделения общих интересов, будь то строительство велодороги или управление кладбищем.
Однако следует отметить, что в последнее время некоторые самоуправления начали искать больше возможностей для сотрудничества в тех сферах, где, по их мнению, делать что-то вместе имеет больше смысла, чем строить каждому свою отдельную инфраструктуру.
Например, Йыхви отказался от проекта ледового холла, поскольку в Кохтла-Ярве такой уже есть, и вместе с волостью Алутагузе начал вносить свой вклад в Паннъярвеский центр. Хотелось бы надеяться, что таких примеров будет больше, и здесь Ида-Вирумааский союз самоуправлений также мог бы играть более активную роль в продвижении проектов, где на карту поставлены более широкие региональные интересы.