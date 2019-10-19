Кристелле Каармаа: "Нужно было решать, что делать, поскольку меня приняли везде. Прислушалась к зову сердца и отправилась все-таки в Тарту с мыслью стать учителем".

На чествовании работников образования Ида-Вирумаа "Ida-Virumaa haridusgala" учителем года в гимназии признали преподавателя химии Йыхвиской гимназии Кристелле Каармаа, которая с этого учебного года является также завучем школы. "Северное побережье" выяснило, от чего у Кристелле загораются глаза. Каково быть учителем в школе, где большая часть учеников не из эстонских семей?