На чествовании работников образования Ида-Вирумаа "Ida-Virumaa haridusgala" учителем года в гимназии признали преподавателя химии Йыхвиской гимназии Кристелле Каармаа, которая с этого учебного года является также завучем школы. "Северное побережье" выяснило, от чего у Кристелле загораются глаза. Каково быть учителем в школе, где большая часть учеников не из эстонских семей?
На дворе сентябрь 2006 года, и одна молодая учительница, только начавшая свою педагогическую карьеру, закончила писать заявление на увольнение.