Павел Прокопенко: "Лийну Михкельсон не стоит осуждать"

Я же считаю, что она не заслуживает этих нападок. Наумкин в течение своей политической карьеры в Йыхви на подсознательном уровне выявил свою слабость - он политик бесхребетный. Его позиция в иерархической схеме йыхвиской власти аналогична пешке на шахматной доске, которая шагнула далеко, но никак не угрожает королю. В этой ситуации обострение может вызвать только переход на последнее поле, что позволит стать ферзем, но для пешки это большая редкость. К тому же Наумкин в не очень далеком прошлом в течение почти года продемонстрировал свои возможности в качестве волостного старейшины, что оказалось неприемлемым даже для его избирательного союза.

Логика Лийны Михкельсон понятна: можно ли быть уверенным в том, что помощника старейшины не поменяют на еще более худшего? Пожертвование пешкой не изменит ситуацию на доске, лишь даст ферзю больше пространства для передвижения.

Осталось только два года до того, когда избиратель сможет проголосовать против "двигателей" (Эаст, Репинский, Каур), которые на самом деле ведут караван. Да и руководитель местных центристов Мартин Репинский сможет в ближайшей перспективе создать политическую интригу в своем лагере. То есть распад нынешней коалиции при всей ее политической суетливости это лишь вопрос времени.

Прошедшее в четверг голосование показало, что в Лийне Михкельсон можно быть всегда уверенным. Она из тех, кто вместо ничего не значащей интриги сохраняет в себе самоуважение и верность принципам. Даже если на это повлияли события 2017 года, когда ее восстановили в должности директора школы, то это вновь подтверждает, что у Михкельсон хорошая память и она признательна людям, поддержавшим ее в трудную минуту. Здесь мы имеем дело с человеческим, но очень трудным решением, поскольку у Михкельсон при голосовании было только две возможности - выбор между плохим и очень плохим.

Попытка отставки Алексея Наумкина была политически незрелой атакой.

Попытка отставки Алексея Наумкина была политически незрелой атакой, в которой Лийна, к счастью, не участвовала. Для разрушения большой картины надо вытащить именно те пазлы, которые обрушат всю структуру. В Йыхви это сейчас Макс Каур и Эдуард Эаст.

Решение об отставке Наумкина носит, скорее, эмоциональный характер, это не основательно взвешенное и стратегически правильное решение. На его место могли бы выбрать человека гораздо более вредного.

В этой связи вспомнилась незрелая попытка реформистов выразить недоверие Юри Ратасу, после того как семейство Хельме хотело противозаконно уволить руководителя полиции Эльмара Вахера. Тогдашняя попытка выражения недоверия даже несколько сплотила коалицию на Тоомпеа.