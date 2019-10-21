Первое сражение на родном льду не принесло кохтла-ярвеским хоккеистам победных очков

Под бурную поддержку почти 300 болельщиков команда "Эверест" начала встречу уверенно и на пятой минуте благодаря броску пополнившего ряды "Эвереста" 21-летнего россиянина Александра Паршина повела в счете.

Напряженно игра проходила в двух периодах. "Викингу", в составе которого немало игроков из сборной Эстонии, удалось сравнять счет на 16-й минуте матча, а выйти вперед - только в середине второго периода. Решающий момент наступил при счете 2:1, когда, как и в предыдущих матчах, у "Эвереста" не получился третий период. Сыграно было только 32 секунды, как один из опытнейших игроков "Викинга" Александр Кузнецов забросил третью шайбу, после чего шайба еще три раза пересекала линию ворот, которые защищал Максим Клименко.

По словам президента "Эвереста" Александра Сметанина, дает знать то, что команда большую часть времени играет в две пятерки и на третий период просто не остается сил. "Не хватает мастерства, но положительно то, что мы начали сезон все-таки лучше, чем в прошлом году, и что наша молодежь прогрессирует. В прошлом году наша молодежь еще не понимала, в какую игру они попали. Сегодня наша вторая пятерка, состоящая из молодежи, играет довольно-таки уверенно", - отметил он.

"Эверест" усилил свой состав преимущественно своими 16-18-летними воспитанниками, которые, согласно правилам, на площадке должны быть в защитных масках. Чтобы держать конкуренцию в первенстве Эстонии, Сметанин пригласил опытных игроков и из России. "Первая пятерка, где наряду с нашим воспитанником играют четыре хоккеиста из России, выступает вполне прилично", - Сметанин подчеркнул, что совместная игра с опытными спортсменами помогает молодежи быстрее развиваться.

Игроков из России, по его словам, мотивирует прежде возможность сыграть на серьезном уровне в первенстве Эстонии, где есть возможность обратить на себя внимание и сильных клубов. Сметанин говорит, что команде передано еще пять игроков из России, которые по разным причинам не смогли выступить в трех первых матчах. "Когда получим еще одну пятерку, тогда мы сможем лучше противостоять соперникам. В середине сезона картина игры команды должна заметно улучшиться", - заявил он, добавив, что команда ставит четкую цель войти к концу сезона в первую тройку первенства.